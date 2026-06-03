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O Airbus A350-1000ULR promete revolucionar as viagens aéreas, conectando a Austrália a cidades como NY e Londres sem escalas. Com voos de até 22 horas, o “Projeto Sunrise” da Qantas foca em conforto superior, com cabines especiais e gastronomia otimizada para longos percursos. Prepare-se para um mundo menor e mais confortável.

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Para viajantes frequentes e entusiastas do turismo, as longas escalas em aeroportos intermediários podem estar com os dias contados. O voo inaugural de testes do Airbus A350-1000ULR, realizado em Toulouse, na França, representa um marco não apenas para a engenharia aeronáutica, mas para o futuro das viagens globais. Desenvolvido sob medida para o “Projeto Sunrise”, da companhia aérea australiana Qantas, o novo modelo mira uma das últimas fronteiras do transporte aéreo comercial: conectar a Austrália ao resto do mundo sem escalas.

Antes de decolar com passageiros, a aeronave passou por uma bateria de avaliações rigorosas. Os primeiros voos de teste colocaram à prova os modernos sistemas de ventilação e o controle minucioso da temperatura da cabine — prioridade absoluta em trajetos de quase 22 horas. A gastronomia a bordo também entrou na pauta dos ensaios: o A350-1000ULR estreará um inédito sistema de refrigeração de ar na galley (a cozinha do avião), com unidades mais leves e eficientes, projetadas para manter os alimentos frescos ao longo de toda a jornada.

A promessa para o passageiro

Com autonomia técnica para cobrir quase 19 mil quilômetros, a aeronave viabilizará rotas comerciais diretas de Sydney a Nova York e Londres. Para o setor de turismo, isso representa um ganho expressivo de tempo e conveniência: embarcar em um hemisfério e desembarcar no outro sem o desgaste de madrugadas em saguões de conexão.

Passar quase um dia inteiro a bordo, porém, exige repensar o conceito de conforto. A resposta da Qantas e da Airbus é um layout de cabine dividido em quatro classes, projetado especialmente para o bem-estar em voos ultralong. Somadas ao desempenho ambiental superior — com redução significativa no consumo de combustível e nas emissões de carbono em relação a gerações anteriores —, essas inovações sinalizam uma mudança de patamar para as viagens de longo curso.

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Próximos passos

A Qantas encomendou 12 unidades do modelo para o Projeto Sunrise. Com a entrega da primeira aeronave prevista para abril de 2027, o turismo internacional se prepara para uma virada de paradigma. O mundo está prestes a ficar bem menor — e, ao que tudo indica, consideravelmente mais confortável.