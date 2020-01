No Twitter: brasileiros mostram o quanto gostam de K-Pop

Na primeira vez em que o grupo de K–Pop BTS se apresentou no Brasil, em 2014, reuniu minguados 1 500 fãs. Na segunda, em 2017, 14 mil jovens, e na terceira vez, em 2019, 42 mil cantaram e dançaram suas coreografias em São Paulo (acumulando filas em frente ao show, de ingressos esgotados). É visivelmente um fenômeno em plena ascensão no país.

Nas redes sociais, o gênero domina a lista de assuntos mais comentados por diversas vezes durante o dia. Só no Twitter, em 2019, foram registrados, globalmente, 6,1 bilhões de tuítes sobre o assunto, o que representa um crescimento de 15% em relação a 2018.

Os brasileiros deram uma contribuição importante para essa conversa: o país foi o sexto que mais postou sobre K-Pop, em 2019, atrás apenas de países asiáticos e dos Estados Unidos.

O ranking dos que mais falaram sobre K–Pop no Twitter em 2019:

1) Tailândia

2) Coreia do Sul

3) Indonésia

4) Estados Unidos

5) Filipinas

6) Brasil

7) Malásia

8) Japão

9) México

10) Argentina

Com número astronômicos, não é difícil para que os milhares de fãs do gênero consigam recordes nas redes sociais para os seu ídolos. Um Tweet publicado pelo perfil do grupo BTS (considerado o mais famoso), em que o membro Jungkook dança ao som da música “Bad Guy”, da cantora americana Billie Eilish, tornou-se o mais retuitado em todo o mundo no ano de 2019. O BTS também foi o grupo de K-pop mais mencionado no Twitter no ano passado, à frente do EXO (@weareoneEXO ) e do GOT7 (@ GOT7Official).