No streaming, Disney+ supera Netflix e aumenta assinatura nos EUA

Nos Estados Unidos, a Disney ultrapassou a Netflix em número de assinantes, com um total de 221 milhões de clientes nos seus serviços de streaming e anunciou que aumentará os preços para quem desejar assistir à Disney+ sem comerciais – a empresa também é dona da Hulu e da ESPN+. O aumento da assinatura da plataforma será de 38%, para 10,99 dólares, e passará a valer em dezembro, quando começará a oferecer uma nova opção que inclui anúncios pelo preço atual.

A Disney começou a planejar seu futuro no streaming em 2017, quando os índices de audiência da TV aberta e à cabo começou a despencar. Cinco anos depois, a empresa ultrapassou a Netflix no total de assinantes, acrescentando 14,4 milhões de clientes à base de assinantes.

Combinado com Hulu e ESPN +, a Disney+ divulgou que tem 221,1 milhões de assinantes de streaming no final do segundo trimestre. A Netflix disse que tem 220,7 milhões de assinantes. Para ajudar a atrair novos clientes, a Disney oferecerá nos EUA uma versão com anúncios a partir de 8 de dezembro por 7,99 dólares ao mês, o mesmo preço que cobra agora pela versão sem anúncios.

A Disney agora projeta entre 215 milhões e 245 milhões de clientes totais da Disney+ até o final de setembro de 2024. Isso é menos do que a faixa de 230 milhões a 260 milhões que a Disney havia previsto. O ajuste veio de expectativas reduzidas para a Índia, onde a empresa está perdendo os direitos de transmissão das partidas de críquete da Premier League indiana.

Continua após a publicidade