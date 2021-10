No Brasil, termos mais mencionados no Twitter são WhatsApp e Telegram

Atualizado em 4 out 2021, 17h27 - Publicado em 4 out 2021, 17h23

Por Alessandro Giannini Atualizado em 4 out 2021, 17h27 - Publicado em 4 out 2021, 17h23

No Brasil, o termo WhatsApp liderou a lista de assuntos mais comentados (trending topics, no jargão da internet) no Twitter, já que os internautas não conseguem enviar mensagens ou carregar novas publicações tanto nos aplicativos quanto nas versões desktop. Em seguida, está o aplicativo de mensagens Telegram, concorrente do WhatsApp, e, em terceiro, Zuckerberg, sobrenome do presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg.

Nesta segunda-feira, 4, o Facebook e suas plataformas Instagram e WhatsApp caíram em várias partes do mundo, incluindo o Brasil. Em uma mensagem publicada no seu perfil no Twitter, a empresa de tecnologia admitiu o problema e disse que estava trabalhando para contorná-lo. Mas não deu pistas do que pode se tratar

Além dos aplicativos, a falha geral também estaria afetando outras ferramentas que dependem do login do Facebook. Alguns especialistas afirmam que o “blecaute” dos serviços se trata de um problema do tipo DNS, uma falha no servidor da empresa. Isso significa que, quando o usuário busca pelo domínio dos sites — ou os acessa pelos aplicativos — é como se aquele endereço não pudesse ser encontrado pela internet.

No momento, a possibilidade de um ataque hacker foi descartada.