Nintendo vê Brasil entre 10 principais mercados de games do mundo

Desde janeiro de 2026 a Nintendo tem a primeira mulher no cargo de presidente de uma de suas divisões na história da empresa. A americana Devon Pritchard é a atual presidente da Nintendo of America, escritório que cuida das atividades em todo o continente americano, incluindo o mercado brasileiro.

Devon está no Brasil para acompanhar de perto a presença da Nintendo na edição deste ano da Brasil Game Show, que acontece de 9 a 12 de outubro em São Paulo, e também conhecer melhor o cenário local e os fãs brasileiros, tão apaixonados e vocais que até criaram um nome específico para se referir a eles, quase como torcedores de um clube de futebol: são os nintendistas.

Na BGS, a Nintendo trouxe um estande com mil metros quadrados e dezenas de unidades do console Switch 2 para o público testar jogos do aparelho, incluindo alguns ainda não lançados, como Nintendo Switch Sports Resort e Just Dance: Decades of Hits. Outra atração é a presença de Charles Martinet, ator que foi a voz do herói Super Mario nos videogames por mais de 30 anos.

Esta é a primeira visita de Devon ao Brasil e a executiva conversou com a VEJA sobre a importância do Brasil para a Nintendo no cenário global, jogos localizados, pré-venda do remake de Legend of Zelda: Ocarina of Time e outros desafios e planos para o mercado nacional. Confira a entrevista completa:

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Nos últimos anos, a Nintendo fez avanços enormes aqui no Brasil. Estamos vendo jogos em português e muitas opções de produtos chegando. Quais conquistas no Brasil a Nintendo tem mais orgulho nos últimos anos? Para mim, trata-se menos das nossas próprias conquistas e do que nos orgulhamos, e mais sobre o reconhecimento do Brasil para conosco. O Brasil é apaixonado por games e nos últimos seis anos a Nintendo realmente se conectou com essa paixão e construiu sua presença no Brasil. Eu diria que estamos apenas no começo. Estamos realmente empolgados com o mercado brasileiro, com os jogadores e fãs e como eles se conectam com a Nintendo, e estamos ansiosos para expandir isso nos próximos anos.

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A próxima pergunta é exatamente sobre os próximos anos. O que a Nintendo está focando para os próximos anos aqui no Brasil? Quais são os desafios a enfrentar? Nós acabamos de lançar o Nintendo Switch 2 no ano passado, e vimos uma recepção incrível ao aparelho, estamos muito gratos por isso. No momento, estamos focados em construir essa plataforma, tanto com nossos títulos first-party quanto third-party [feitos por outros desenvolvedores], e realmente ajudando a apoiar essa conexão com a experiência de jogo, com os jogadores e fãs. Estamos descobrindo agora que os jogadores estão realmente curtindo a plataforma, os diferentes tipos de experiências de jogos que estamos oferecendo. Então, enquanto olhamos para frente nos próximos anos, é pensar em como continuamos a expandir a plataforma, como continuamos a trazer mais jogadores para desfrutar dessa experiência única da Nintendo.

Vocês anunciaram recentemente uma parceria com a Electronic Arts para um pacote do console Nintendo Switch 2 junto com o game de futebol EA Sports FC 27 no Brasil. Como é trabalhar com os parceiros para conseguir o conteúdo certo para a região? Nós temos parceiros incríveis com quem trabalhamos na Nintendo; nós trabalhamos com a Electronic Arts por muitos e muitos anos. E o que apreciamos sobre nossos parceiros é que eles entendem o negócio da Nintendo muito bem. Então, enquanto pensávamos sobre a América Latina, sobre o Brasil e o que poderíamos trazer ao mercado, pareceu uma conexão muito natural trazer o novo EA Sports FC e o Nintendo Switch 2 juntos. Então o pacote que temos com o EA Sports FC, com o Mbappé em destaque na capa, é realmente emocionante de ver acontecer e estamos empolgados para que os brasileiros possam jogar.

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Esta é a sua primeira vez no Brasil, como tem sido a experiência até agora? Qual sua impressão sobre o país? É incrível! É imediatamente evidente que a cultura brasileira é uma de comunidade e alegria e eu pude perceber isso desde o momento em que pisei no chão aqui em São Paulo. Meu foco principal é acompanhar a Brasil Game Show e conseguir viver essa experiência pela primeira vez, mas ainda vou passar um tempo aqui no Brasil, entendendo o país um pouco mais. Temos uma excelente equipe na América Latina e, ao longo dos anos, eles têm feito um trabalho realmente ótimo de ajudar todos na Nintendo a entender amplamente o mercado, jogadores e fãs na região. No geral, estamos aqui para aprender mais sobre os jogadores e garantir que nós, como liderança, tenhamos essa compreensão sobre o país, para que possamos apoiar melhor a equipe aqui na América Latina e o que eles estão construindo.

Falando agora sobre uma perspectiva mais de negócios, qual é a importância do Brasil para a Nintendo no cenário global? O Brasil é incrivelmente importante para a Nintendo of America. E acho que você viu isso nos últimos seis anos, enquanto construímos nossa presença no mercado. É um dos 10 principais países para o mercado de jogos eletrônicos no mundo todo, com uma base de fãs incrivelmente apaixonada e dedicada quando se trata de jogos. Nós temos uma comunidade Nintendo solidária aqui no Brasil, então estamos muito empolgados com a oportunidade de juntar todos esses pontos de conexão e ajudar a trazer mais experiências para a região que os consumidores brasileiros possam se conectar e construir essa presença da marca ao longo dos próximos anos.

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Você mencionou algumas vezes como a comunidade brasileira é apaixonada e vocal. Gostaria então de perguntar sobre um assunto muito comentado nos últimos dias, que é o remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. A expectativa dos fãs pelo jogo está tão alta que os produtos estão esgotando rapidamente. O que aconteceu com a pré-venda da mídia física e dos acessórios de Zelda aqui no Brasil? O que eu posso dizer é que estamos muito impressionados com a recepção do remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. E entendemos que há um pedido contínuo por mais unidades da edição especial do console e outros produtos. Então, o que eu posso dizer é: este é o 40º aniversário da série Zelda, é um ano inteiro de celebração, então estamos ansiosos para trazer mais desse produto de edição especial para a região ao longo do tempo.

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Falando agora sobre jogos localizados, que é algo que sempre foi uma enorme demanda dos fãs. Temos visto isso acontecer muito nos últimos anos, até o novo Zelda vai ter textos e vozes em português brasileiro, o que é incrível, mas ao mesmo tempo a comunidade fica um pouco confusa porque há alguns títulos que não vêm com português como opção de idioma, como o recente Fire Emblem: Fortune’s Weave. Qual é o critério? Por que alguns jogos saem totalmente localizados e outros não recebem suporte? A Nintendo quer tornar seus produtos acessíveis para as pessoas no Brasil e entendemos que isso significa ter produtos disponíveis em português. Dois terços dos nossos títulos first-party desde o lançamento do Nintendo Switch 2 têm sido localizados em português, mas também reconhecemos a oportunidade de continuar nosso foco nessa área e isso é algo a que estamos comprometidos em fazer ao longo dos próximos anos.