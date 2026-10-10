Nintendo vê Brasil entre 10 principais mercados de games do mundo
Em primeira visita ao país, Devon Pritchard, presidente da Nintendo of America, fala sobre localização de jogos, desafios do mercado e paixão de fãs brasileiros
Desde janeiro de 2026 a Nintendo tem a primeira mulher no cargo de presidente de uma de suas divisões na história da empresa. A americana Devon Pritchard é a atual presidente da Nintendo of America, escritório que cuida das atividades em todo o continente americano, incluindo o mercado brasileiro.
Devon está no Brasil para acompanhar de perto a presença da Nintendo na edição deste ano da Brasil Game Show, que acontece de 9 a 12 de outubro em São Paulo, e também conhecer melhor o cenário local e os fãs brasileiros, tão apaixonados e vocais que até criaram um nome específico para se referir a eles, quase como torcedores de um clube de futebol: são os nintendistas.
Na BGS, a Nintendo trouxe um estande com mil metros quadrados e dezenas de unidades do console Switch 2 para o público testar jogos do aparelho, incluindo alguns ainda não lançados, como Nintendo Switch Sports Resort e Just Dance: Decades of Hits. Outra atração é a presença de Charles Martinet, ator que foi a voz do herói Super Mario nos videogames por mais de 30 anos.
Esta é a primeira visita de Devon ao Brasil e a executiva conversou com a VEJA sobre a importância do Brasil para a Nintendo no cenário global, jogos localizados, pré-venda do remake de Legend of Zelda: Ocarina of Time e outros desafios e planos para o mercado nacional. Confira a entrevista completa:
Nos últimos anos, a Nintendo fez avanços enormes aqui no Brasil. Estamos vendo jogos em português e muitas opções de produtos chegando. Quais conquistas no Brasil a Nintendo tem mais orgulho nos últimos anos? Para mim, trata-se menos das nossas próprias conquistas e do que nos orgulhamos, e mais sobre o reconhecimento do Brasil para conosco. O Brasil é apaixonado por games e nos últimos seis anos a Nintendo realmente se conectou com essa paixão e construiu sua presença no Brasil. Eu diria que estamos apenas no começo. Estamos realmente empolgados com o mercado brasileiro, com os jogadores e fãs e como eles se conectam com a Nintendo, e estamos ansiosos para expandir isso nos próximos anos.
A próxima pergunta é exatamente sobre os próximos anos. O que a Nintendo está focando para os próximos anos aqui no Brasil? Quais são os desafios a enfrentar? Nós acabamos de lançar o Nintendo Switch 2 no ano passado, e vimos uma recepção incrível ao aparelho, estamos muito gratos por isso. No momento, estamos focados em construir essa plataforma, tanto com nossos títulos first-party quanto third-party [feitos por outros desenvolvedores], e realmente ajudando a apoiar essa conexão com a experiência de jogo, com os jogadores e fãs. Estamos descobrindo agora que os jogadores estão realmente curtindo a plataforma, os diferentes tipos de experiências de jogos que estamos oferecendo. Então, enquanto olhamos para frente nos próximos anos, é pensar em como continuamos a expandir a plataforma, como continuamos a trazer mais jogadores para desfrutar dessa experiência única da Nintendo.
Vocês anunciaram recentemente uma parceria com a Electronic Arts para um pacote do console Nintendo Switch 2 junto com o game de futebol EA Sports FC 27 no Brasil. Como é trabalhar com os parceiros para conseguir o conteúdo certo para a região? Nós temos parceiros incríveis com quem trabalhamos na Nintendo; nós trabalhamos com a Electronic Arts por muitos e muitos anos. E o que apreciamos sobre nossos parceiros é que eles entendem o negócio da Nintendo muito bem. Então, enquanto pensávamos sobre a América Latina, sobre o Brasil e o que poderíamos trazer ao mercado, pareceu uma conexão muito natural trazer o novo EA Sports FC e o Nintendo Switch 2 juntos. Então o pacote que temos com o EA Sports FC, com o Mbappé em destaque na capa, é realmente emocionante de ver acontecer e estamos empolgados para que os brasileiros possam jogar.
Esta é a sua primeira vez no Brasil, como tem sido a experiência até agora? Qual sua impressão sobre o país? É incrível! É imediatamente evidente que a cultura brasileira é uma de comunidade e alegria e eu pude perceber isso desde o momento em que pisei no chão aqui em São Paulo. Meu foco principal é acompanhar a Brasil Game Show e conseguir viver essa experiência pela primeira vez, mas ainda vou passar um tempo aqui no Brasil, entendendo o país um pouco mais. Temos uma excelente equipe na América Latina e, ao longo dos anos, eles têm feito um trabalho realmente ótimo de ajudar todos na Nintendo a entender amplamente o mercado, jogadores e fãs na região. No geral, estamos aqui para aprender mais sobre os jogadores e garantir que nós, como liderança, tenhamos essa compreensão sobre o país, para que possamos apoiar melhor a equipe aqui na América Latina e o que eles estão construindo.
Falando agora sobre uma perspectiva mais de negócios, qual é a importância do Brasil para a Nintendo no cenário global? O Brasil é incrivelmente importante para a Nintendo of America. E acho que você viu isso nos últimos seis anos, enquanto construímos nossa presença no mercado. É um dos 10 principais países para o mercado de jogos eletrônicos no mundo todo, com uma base de fãs incrivelmente apaixonada e dedicada quando se trata de jogos. Nós temos uma comunidade Nintendo solidária aqui no Brasil, então estamos muito empolgados com a oportunidade de juntar todos esses pontos de conexão e ajudar a trazer mais experiências para a região que os consumidores brasileiros possam se conectar e construir essa presença da marca ao longo dos próximos anos.
Você mencionou algumas vezes como a comunidade brasileira é apaixonada e vocal. Gostaria então de perguntar sobre um assunto muito comentado nos últimos dias, que é o remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. A expectativa dos fãs pelo jogo está tão alta que os produtos estão esgotando rapidamente. O que aconteceu com a pré-venda da mídia física e dos acessórios de Zelda aqui no Brasil? O que eu posso dizer é que estamos muito impressionados com a recepção do remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. E entendemos que há um pedido contínuo por mais unidades da edição especial do console e outros produtos. Então, o que eu posso dizer é: este é o 40º aniversário da série Zelda, é um ano inteiro de celebração, então estamos ansiosos para trazer mais desse produto de edição especial para a região ao longo do tempo.
Falando agora sobre jogos localizados, que é algo que sempre foi uma enorme demanda dos fãs. Temos visto isso acontecer muito nos últimos anos, até o novo Zelda vai ter textos e vozes em português brasileiro, o que é incrível, mas ao mesmo tempo a comunidade fica um pouco confusa porque há alguns títulos que não vêm com português como opção de idioma, como o recente Fire Emblem: Fortune’s Weave. Qual é o critério? Por que alguns jogos saem totalmente localizados e outros não recebem suporte? A Nintendo quer tornar seus produtos acessíveis para as pessoas no Brasil e entendemos que isso significa ter produtos disponíveis em português. Dois terços dos nossos títulos first-party desde o lançamento do Nintendo Switch 2 têm sido localizados em português, mas também reconhecemos a oportunidade de continuar nosso foco nessa área e isso é algo a que estamos comprometidos em fazer ao longo dos próximos anos.