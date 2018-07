Netflix vai baixar episódios de séries sem você pedir

A Netflix liberou nesta terça-feira um recurso que baixa automaticamente episódios de séries que o usuário ainda não assistiu. A ferramenta smart downloads tem como objetivo acabar com o trabalho manual de escolher quais conteúdos baixar e maximizar o espaço de armazenamento do dispositivo.

O aplicativo identifica os episódios que foram vistos e os apaga para que outros possam ser baixados — substituindo um conteúdo por outro. Segundo a Netflix, os dados de rede do usuário também não são prejudicados: o download só começa quando o dispositivo conecta-se a uma rede de wi-fi.

Com a atualização, disponível para usuários do Android e tablets, o smart downloads é habilitado automaticamente. Para que a Netflix não substitua seus episódios, é possível desativar o recurso. Para isso, o usuário deve clicar em Downloads na barra inferior do aplicativo. Uma nova página será aberta com um aviso de que o smart downloads está ativado – se clicar no botão, o usuário é redirecionado e consegue desabilitar a ferramenta.

Se preferir, o usuário também consegue desativar o recurso a partir das Configurações do aplicativo. Lá, é possível desligar o interruptor do smart downloads.