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Em parceria com Kondzilla e a Flint, a OpenAI formou alunos de periferias no projeto Mutirão.AI, levando inteligência artificial a comunidades pelo país. O circuito celebra a formatura no Museu das Favelas com projetos que unem inovação e impacto social. Saiba mais sobre os resultados da iniciativa.

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Há cerca de um ano, uma parceria entre a OpenAI, criadora do ChatGPT, Konrad Dantas — fundador da KondZilla — e a Flint, hub de criação voltado para criação de conteúdo, gerou o projeto do Mutirão.AI, circuito de aulas e formação que buscava levar às periferias o acesso a todas as possibilidades da inteligência artificial. O curso passou presencialmente por Fortaleza, Salvador e Belo Horizonte, e nesta quinta-feira, 26, vai ao Museu das Favelas, em São Paulo, para a cerimônia de formatura de seus alunos.

A ideia do Mutirão.AI não surgiu à toa. De acordo com Christian Rôças, diretor de comunidades, criadores e talentos da OpenAI no Brasil, o projeto surgiu a partir de conversas entre ele e Konrad, criador da KondZilla. “Um dia desses ele falou ‘pô, amigo, quero propor um projeto para você’”, explica Rôças. À época, Konrad havia destacado como muitas pessoas das periferias do país “são mega talentosas, mas não sabem por onde começar”.

O curso

A formação foi pensada para privilegiar aulas on-line, que poderiam ser acessadas pelos alunos durante os melhores momentos de seus dias. “O modelo tem um conjunto de aulas de educação a distância, muito curtas. São episódios curtos por conta do tempo”, explica Rôças. “Se fizéssemos cursos muito longos e com episódios muito largos, provavelmente os alunos não teriam tempo de assistir, então a gente se adaptou ao contexto deles”.

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Durante as oficinas, alunos utilizaram ferramentas como o ChatGPT e o Codex para desenvolver projetos de diferentes áreas, como um aplicativo para reunir eventos de tecnologia e materiais de apoio para uma oficina de bordado. As experiências mostraram possibilidades de aplicação da inteligência artificial em atividades cotidianas, na educação e na economia criativa, com exemplos que vão da organização de informações à criação de conteúdo.

Entre maio e novembro de 2026, os conteúdos do Mutirão. AI somaram 2,15 milhões de visualizações no YouTube e no Instagram. O curso on-line é gratuito, com certificado, e apresentado por dois professores digitais, Bê e Marcão. Para Christian Rôças, a iniciativa busca ampliar a formação em IA e mostrar como a tecnologia pode apoiar projetos de música, criação de conteúdo e empreendedorismo.

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Ainda de acordo com Rôças, o futuro do projeto “já vem se desdobrando”. Para o grupo, o Mutirão.AI foi fonte de “muito aprendizado”. “O mutirão continua em muitos outros formatos e já está acontecendo com a gente. A ideia é continuar fazendo muitas coisas juntos”, explica. Hoje, a parceria entre a OpenAI, a KondZilla e a Flint marca o fim do circuito de 2026 do Mutirão.AI, com o “Baile [Funk] de Formatura” dos estudantes, sediado no Museu das Favelas.