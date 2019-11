Musk lança picape futurista Tesla Cybertruck: ‘Veículo oficial de Marte’

O CEO da Tesla Elon Musk anunciou na quinta-feira 21 a chegada do novo veículo da empresa de carros elétricos: a picape Cybertruck. Com design cyberpunk futurista, o automóvel tem um estilo similar ao dos carros voadores do filme Blade Runner. Nas redes sociais, o estilo peculiar e “quadrado” do veículos rendeu memes e piadas.

No lançamento em Los Angeles, Califórnia, Musk afirmou que uma versão pressurizada do Cybertruck será “o veículo oficial de Marte”. O bilionário, que também é dono da empresa de foguetes SpaceX, já afirmou que pretende ajudar na “colonização” do planeta vermelho.

Um dia antes do lançamento, Musk publicou em sua conta do Twitter que uma das principais inspirações para o design robusto do Cybertruck foi o Lotus Esprit S1, carro que aparece no filme 007 O Espião que me Amava (1977), o 10º longa da franquia James Bond. O exterior da picape é feito de aço inoxidável que a Tesla denomina como Ultra-Hard 30X Cold-Rolled. Segundo a empresa, o material torna a estrutura do carro extremamente resistente.

Nobody *expects* the Cybertruck pic.twitter.com/khhYNFaVKs — Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2019

Tesla Cybertruck (pressurized edition) will be official truck of Mars — Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2019

No evento, o chefe de design da Tesla Franz von Holzhausen alegou que o carro seria praticamente à prova de balas. No telão, um vídeo do Cybertruck vencendo um cabo de guerra com a picape Ford F150, seu concorrente direto, fez com que os fã vibrassem. Entretanto, uma bola de metal lançada pelo designer quebrou as duas janelas do carro. “Nós vamos consertar isso”, afirmou Musk.

In case you missed it, here's Elon Musk seeing the bulletproof glass break on Tesla's new #Cybertruck not once but twice live on stage: pic.twitter.com/ZusSleWtCX — milo 💫 (@IcedVenti) November 22, 2019

A caminhonete da Tesla será vendida a partir de 39.900 dólares – o equivalente a 160.000 reais. O modelo de entrada terá a autonomia de 250 milhas (402 quilômetros) com uma recarga. O modelo mais caro, 69.900 dólares – cerca de 280.000 reais –, terá autonomia de 500 milhas (640 quilômetros). A empresa americana ainda não tem concessionárias no Brasil.

O Cybertruck terá capacidade para um motorista e mais cinco passageiros. São três opções para o consumidor: na versão de entrada, um motor no eixo traseiro (RWD); na intermediária, dois motores com tração integral (AWD); e na mais cara, três motores com tração integral. Na configuração mais avançada, o 0 a 100km/h do veículo é feito em 6.5 segundos.

O veículo já está nos trending topics do Twitter na manhã desta sexta-feira, 22. Algumas pessoas comemoram a chegada do Cybertruck e falam sobre as inovações tecnológicas, principalmente sobre a alta potência por ser um veículo elétrico. A grande maioria, porém, aproveitou para fazer piada com o design do automóvel. Um deles, abaixo, lamentou a regressão entre o primeiro protótipo divulgado (abaixo) e a picape anunciada.

Why couldn’t it have looked like this? 😢 #Cybertruck pic.twitter.com/fr0x9aUH4K — Elite Computer Solutions LLC (@DarrellChildr12) November 22, 2019

Gostaria de dizer pra Tesla que eles chegaram tarde demais. pic.twitter.com/5FDXidLW8N — Lust (@luminor_ivy) November 22, 2019