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Tecnologia

‘Muse Image’: IA da Meta usa fotos de perfis públicos do Instagram para criar imagens, saiba como desativar

Anúncio da nova ferramenta gerou longas discussões nas redes sociais sobre privacidade e consentimento do uso de imagens

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 18h44
Tela de smartphone exibindo o logotipo do Instagram, um quadrado arredondado com gradiente de cores vibrantes do roxo ao laranja, contendo um ícone de câmera branco e a palavra Instagram em branco na parte inferior. O fundo é escuro com reflexos roxos e azuis desfocados
É possível desativar o o compartilhamento de imagens nas configurações da plataforma (Samuel Boivin/NurPhoto/Getty Images)
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Na última terça-feira, 7, a Meta anunciou o lançamento do Muse Image, uma nova ferramenta para o Meta AI que permite a geração de imagens. Apesar da novidade parecer antiga — uma série de modelos já tem geradores de imagens embutidos — o Muse Image trouxe à tona um novo problema. A partir dele, usuários do Instagram poderão usar fotos de perfis abertos para criar imagens geradas por IA

A ferramenta é o primeiro gerador de imagens desenvolvido pelo Meta Superintelligence Labs, laboratório especializado da empresa. No comunicado de lançamento, a Meta destacou que o novo assistente “atua como parceiro criativo”,  e que ele “facilita a transformação de ideias em imagens de alta qualidade que podem ser baixadas e compartilhadas em qualquer lugar, inclusive diretamente no seu feed, story ou chat”

De forma simplificada e rápida, um usuário pode conversar com a Meta AI e solicitar uma nova imagem a partir de um prompt (os pedidos feitos às IAs). Neste pedido, o indivíduo pode marcar (com o @, ou seja, nome de usuário da pessoa) alguém que ele deseja que também esteja na imagem. A partir desse momento, o modelo pode vasculhar pelo perfil aberto selecionado e utilizar das imagens disponíveis para formar aquilo que outra pessoa solicitou. 

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De acordo com a empresa, ainda em seu anúncio da ferramenta, “marcar um nome de usuário permite que a Meta AI use fotos públicas para criar um visual pronto para postar”. A Meta destaca que o usuário tem controle sobre como o próprio conteúdo pode ser marcado para criação com IA, já que é possível desativar a funcionalidade nas configurações do aplicativo. Apesar disso, para todos os perfis abertos, a possibilidade de usarem fotos públicas para manipulação de imagem através da IA vem autorizada “de fábrica”, é necessário desativá-la manualmente para impedir esse compartilhamento

De acordo com informações do G1, a Meta declarou que a ferramenta foi desenvolvida com controles rigorosos, e que contas privadas e de usuários menores de 18 anos serão automaticamente excluídas do compartilhamento. Veja abaixo o comunicado completo. 

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“Desenvolvemos o Muse Image com controles rigorosos e mecanismos de segurança desde o primeiro dia. Contas privadas e aquelas pertencentes a usuários menores de 18 anos são automaticamente excluídas, e usuários adultos com contas públicas podem optar por não participar com apenas alguns cliques. Tomaremos medidas contra qualquer conteúdo que viole nossos Padrões da Comunidade.”

Polêmicas

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O lançamento gerou polêmicas e atraiu discussões nas redes sociais. Uma série de perfis, em especial na rede social X (antigo Twitter), divulgaram a seus seguidores a novidade e criticaram o fato de que, para quem tem perfis públicos, a autorização para as imagens serem utilizadas pela IA vem ativada desde o início. Para desativá-la, é preciso entrar nas configurações do aplicativo. 

Outros usuários demonstraram preocupação sobre a criação de deepfakes, imagens falsas extremamente realistas criadas a partir de ferramentas como outros modelos de Inteligência Artificial. Também entrou nas discussões virtuais questionamentos sobre privacidade virtual e o consentimento para uso de fotos pessoais, mesmo que veiculadas em um perfil público.

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Uma das organizações que se manifestou foi o SAG-AFTRA (sigla para Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists), importante sindicato americano para artistas e trabalhadores da mídia. Em seu perfil do Instagram, a organização declarou que “qualquer coisa além de um opt-in claro e visível para esse tipo de uso das imagens dos usuários do Instagram é inaceitável, e um total erro de cálculo do sentimento público sobre os perigos óbvios e mazelas inerentes em tais usos”. 

Uma polêmica similar já afetou um outro agente de IA de outra rede social. Nos últimos meses, o Grok, IA do X (antigo Twitter), rede social do trilionário Elon Musk, foi alvo de polêmicas por permitir que usuários comentassem na foto de outros perfis com uma marcação (@) ao Grok e um prompt específico que, em muitos casos, gerava imagens não consentidas da pessoa na fotografia. Em fevereiro, uma pesquisa do Center for Countering Digital Hate (CCDH) identificou que, desde o lançamento da ferramenta de Musk, três milhões de conteúdos sexualizados haviam sido criados. Em defesa, o empresário declarou à imprensa que a IA está programada para recusar pedidos ilegais e que segue as legislações de cada país. 

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Como desativar

Para desativar a opção que permite o uso de fotos do Instagram para criação de imagens pelo Meta AI, é necessário acessar seu perfil e o menu (as três barras no canto superior direito). Após isso, vá em “Como outras pessoas podem interagir com você” e, em seguida, “Compartilhamento e reutilização”. Nesta seção, vá até “Permita que as pessoas reutilizem seu conteúdo no Instagram e com recursos de IA da Meta”, e desmarque as opções “Posts” e “Reels”. 

A empresa declarou no comunicado de lançamento que pretende levar o Muse Image para mais países do que o atual, já que o lançamento não foi feito de uma vez em todo o globo. A empresa declarou interesse em levar o recurso para outras redes, como o Facebook, o Messenger e até mesmo o Whatsapp. 

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