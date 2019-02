Motorola lança modelo G7, com quatro versões a menos de R$ 2 mil

A Motorola lançou nesta quinta-feira, 7, seu novo celular, o G7, em quatro versões, todas custando menos de 2.000 reais. O Moto G7 Play, mais popular, nas cores indigo e ouro, custa 999 reais. O Moto G7 Power, em versões Lilac (rosa) e azul navy, custará 1.399 reais. Já o Moto G7 normal, em modelos ônix e polar (branco), custará 1.599 reais. Por fim, a versão mais evoluída do celular, o Moto G7 Plus, em modelos azul e vermelho, custará 1.899 reais. Os aparelhos já estão nas lojas, segundo a empresa.

O Moto G7 Play é o mais básico e tem painel de tela de 5,7 polegadas, com resolução HD+. O celular tem capacidade interna de 32 GB e memória RAM de 2 GB. A capacidade da bateria é de 3 000 mAh e possui câmera frontal de 8 MP, com abertura f/ 2.2, e traseira de 13 MP, com abertura f/2.0.

O Moto G7 Power é uma versão um pouco superior, com tela de 6,2 polegadas, com resolução HD+. Tem capacidade interna de 32 GB, mas com possibilidade de expansão, e memória RAM de 3 GB. A capacidade da bateria é de 5 000 mAh com tecnologia TurboPower e possui câmera frontal de 8 MP, com abertura f/ 2.2, e traseira de 12 MP, com abertura f/2.0.

O modelo Moto G7, que dá nome à família, tem um display de tela de 6,24 poleadas, com resolução Full HD+. Tem capacidade interna de 64GB com armazenamento expansível e memória RAM de 4GB. A capacidade da bateria é de 3 000 mAh com tecnologia TurboPower e possui câmera frontal de 8 MP, com abertura f/ 2.2, e duas câmeras traseiras de 12 MP, com abertura f/2.0, e de 5 MP, com abertura f/2.2.

A versão premium é o G7 Plus, que tem tela de 6,24 polegadas, e resolução Full HD+. Ao contrário dos três modelos anteriores, que possuem sistema processador SDM 632, esse vem com o SDM 636, mais poderoso. A capacidade da bateria é de 3 000 mAh com tecnologia TurboPower e possui câmera frontal de 12 MP, com abertura f/ 2.0, e duas câmeras traseiras de 16 MP, com abertura f/1.7, e de 5 MP, com abertura f/2.2.

Os quatro modelos rodam com o sistema operacional Andorid 9.0 Pie e têm tela Max Vision de proporção 19:9. Os celulares têm leitores de digitais no logo, na traseira do aparelho. O celular tem resolução de vídeo em 1080p e taxa de 30 fps.