Morre Tadao Takahashi, pioneiro da internet no Brasil

O fundador e primeiro dirigente da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), Eduardo Tadao Takahashi, faleceu aos 71 anos, nesta quarta-feira (6), devido a complicações cardíacas. O velório será na sexta-feira (8), em Campinas.

Integrante do Hall da Fama da Internet, Takahashi foi fundamental no planejamento e implantação da internet no Brasil. Ele iniciou uma das primeiras redes acadêmicas no país e foi uma força importante para a coordenação com outras redes acadêmicas nacionais para estabelecer uma espinha dorsal que acabaria se tornando a internet brasileira.

Em sua trajetória, Takahashi ajudou a moldar políticas públicas sobre iniciativas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) das Nações Unidas, Comissão Europeia e Fórum Econômico Mundial, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do Brasil. Participou da concepção das linhas gerais do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), e integrou o conselho deste Comitê.

Ele foi também o criador e presidente do Programa Nacional para a Sociedade da Informação do Brasil (SOCINFO), uma iniciativa nacional para articular e expandir o uso estratégico da Internet no Brasil nas principais áreas de aplicação, incluindo governo, educação e saúde. Takahashi estava à frente do projeto i2030, para pensar o que seria a internet em 2030.

Geraldo Magela/Agência Senado