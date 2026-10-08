Morre Margaret Hamilton, gênia da tecnologia que ajudou a levar o homem à lua

Ler Resumo





A cientista Margaret Hamilton, que liderou o desenvolvimento do sistema de informática do programa Apollo da Nasa, responsável por levar o homem à lua pela primeira vez, faleceu aos 90 anos. O MIT confirmou a morte da “pioneira da computação”, cuja genialidade tornou as viagens lunares uma realidade.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A cientista americana Margaret Hamilton, que liderou o desenvolvimento do sistema de informática do programa da Nasa Apollo, que levou o homem à lua pela primeira vez, faleceu aos 90 anos, informou nesta quarta-feira, 7, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).

Em comunicado, o MIT disse que a morte aconteceu no dia 30 de setembro, e descreveu Hamilton, que foi professora na prestigiada universidade de 1959 até meados da década de 1970, como uma “pioneira da computação”.

“Ela foi engenheira de software quando esse campo ainda estava na infância (…), e também liderou uma equipe no uso dessa tecnologia embrionária que desenvolveu um dos sistemas mais complexos que a humanidade havia criado até então”, comentou Olivier de Weck, professor do Programa Apollo e chefe interino do Departamento de Aeronáutica e Astronáutica do MIT.

Continua após a publicidade

O chefe da Nasa, Jared Isaacman, disse no X que o trabalho de Hamilton tornou possíveis “as primeiras viagens da humanidade à Lua”.

(Com AFP)