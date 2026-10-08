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Tecnologia

Morre Margaret Hamilton, gênia da tecnologia que ajudou a levar o homem à lua

Americana liderou o sistema de informática do programa Apollo

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 11h40 | Atualizado em 8 out 2026, 12h24
Mulher de cabelos longos e castanhos, óculos, blusa de gola alta preta e blazer xadrez cinza, escrevendo em uma mesa com documentos e papéis
Margaret Hamilton durante a missão Apollo, em 1969 (Foto por HO / SMITHSONIAN NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM/AFP)
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A cientista americana Margaret Hamilton, que liderou o desenvolvimento do sistema de informática do programa da Nasa Apollo, que levou o homem à lua pela primeira vez, faleceu aos 90 anos, informou nesta quarta-feira, 7, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).

Em comunicado, o MIT disse que a morte aconteceu no dia 30 de setembro, e descreveu Hamilton, que foi professora na prestigiada universidade de 1959 até meados da década de 1970, como uma “pioneira da computação”.

Barack Obama, de terno escuro, coloca uma medalha azul no pescoço de uma mulher de cabelos longos e óculos. Bill Gates aplaude ao fundo
Margaret Hamilton em 2016: cientista foi homenageada por Obama por seu papel na exploração da Lua (Foto por SAUL LOEB/AFP)

“Ela foi engenheira de software quando esse campo ainda estava na infância (…), e também liderou uma equipe no uso dessa tecnologia embrionária que desenvolveu um dos sistemas mais complexos que a humanidade havia criado até então”, comentou Olivier de Weck, professor do Programa Apollo e chefe interino do Departamento de Aeronáutica e Astronáutica do MIT.

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O chefe da Nasa, Jared Isaacman, disse no X que o trabalho de Hamilton tornou possíveis “as primeiras viagens da humanidade à Lua”.

(Com AFP)

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