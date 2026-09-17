‘Modelos devem ser lançados apenas quando forem seguros’, diz Amazon sobre movimento de ‘freio’ às IAs

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A Amazon se posicionou sobre o pedido de “freio” no desenvolvimento da IA no Vale do Silício, que ganhou força com preocupações de ex-funcionários. A empresa defende lançamentos seguros, resultado da colaboração entre indústria e governo, sem ver a segurança como empecilho ao progresso. Outras grandes empresas já concordaram em adotar novas medidas de proteção para os modelos de fronteira.

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A Amazon se manifestou sobre o movimento recente no Vale do Silício que pede por um “freio” no desenvolvimento da Inteligência Artificial (IA). À agência de notícias Reuters, um porta-voz da empresa afirmou que a Amazon acredita que os modelos devem ser lançados, mas apenas quando estão prontos e “seguros para se usar”. “Nós não enxergamos isso como uma escolha entre o progresso e a segurança”, afirmou o porta-voz.

Para a empresa, existem grandes riscos para a tecnologia se seu desenvolvimento “não acontecer de forma coletiva”, disseram. “Acreditamos que como indústria, em parceria com o governo, vamos conseguir alcançar as medidas de segurança necessárias”. A empresa desenvolve modelos de IA através de sua subsidiária, a Amazon Web Services, e conta ainda com uma unidade específica voltada para o desenvolvimento da Inteligência Artificial Geral (AGI), modelo teórico de IA previsto por especialistas que deve alcançar as mesmas capacidades da mente humana.

Movimento no Vale do Silício

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Na última semana, executivos de grandes empresas de IA, como a Anthropic, OpenAI e Google DeepMind vieram a público pedir por um “freio” no desenvolvimento da inteligência artificial, tecnologia que tem evoluído com frequência e alcançado novas habilidades em áreas como cibersegurança, análises, biologia e geração de conteúdo. CEOs das empresas, como Dario Amodei (Anthropic), Sam Altman (OpenAI), Demis Hassabis (Google DeepMind) e Elon Musk (SpaceX e xAI) vieram a público pedir pela interrupção do desenvolvimento da tecnologia.

Os pedidos vieram após um ex-funcionário da Anthropic e OpenAI, o pesquisador Jacob Coxon, vir a público através de seu X (antigo Twitter), espaço em que acusou as duas empresas de ignorar alertas de seus funcionários e especialistas da área com relação às habilidades da IA, e de efetivamente buscarem o “fim da humanidade”.

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Após as postagens, outros funcionários da Anthropic e de outras empresas, como o Google DeepMind, também vieram a público e concordaram com as opiniões de Coxon. O movimento vem após meses de anúncios em que as big techs responsáveis pelas IAs começaram a divulgar casos em que suas tecnologias escaparam de ambientes de testes e invadiram sistemas e sites na internet.

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A Anthropic, OpenAI, Microsoft, DeepMind e xAI concordaram nesta semana em promover novas medidas, voltadas à organizar os lançamentos e ferramentas de segurança para modelos de IA de fronteira — termo usado para determinar os agentes considerados super poderosos. A Amazon não declarou se pretende se aliar aos outros.