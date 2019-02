Microsoft vai fabricar console Xbox 360 no Brasil

A Microsoft anunciou nesta terça-feira a produção de consoles da linha Xbox 360 no Brasil. De acordo com a companhia, o preço do eletrônico deve cair até 40%, dependendo do modelo e do pacote oferecido. A versão com 4 GB de armazenamento, por exemplo, deve chegar às lojas no próximo dia 5 por 799 reais – atualmente, o item sai por 1.299.

A empresa escolheu a Zona Franca de Manaus para base de suas operações, que serão lideradas pela Flextronix no país. A companhia é especializada na fabricação de eletrônicos.

“Essa é a primeira vez que tiramos a produção do nosso console da China. Apesar disso, ainda não temos planos de utilizar as instalações para suprir a demanda de outros países da América Latina”, afirmou Guilherme Camargo, gerente de marketing para a área de Xbox 360 da Microsoft. A meta, segundo ele, é fabricar cerca de 17.000 consoles por semana.

Além do modelo básico, a Microsoft também anunciou o preço da versão de 250 GB, que antes era vendida a 1.599 reais: agora, o item sai por 1.099 reais. Os pacotes com o controle baseado em movimentos, o Kinect, devem custar entre 1.099 e 1.399 reais, dependendo da capacidade de armazenamento em disco e de outros acessórios adicionais. “Não há como diminuir o preço dele na loja, uma vez que o item é totalmente produzido no exterior”, disse Camargo.

Durante o anúncio, a empresa afirmou ainda que, mesmo com a produção nacional em andamento, ainda não há previsão para a chegada ao mercado local de serviços de download de música e vídeo na Xbox Live – a rede on-line de jogadores da Microsoft.