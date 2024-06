Microsoft anuncia novos consoles Xbox com mais armazenamento

Em meio a uma série de lançamentos de jogos eletrônicos, três novos modelos de console Xbox tiveram especial destaque na convenção que a Microsoft promoveu neste domingo, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O evento ocorre paralelamente ao Summer Game Fest, que substitui a feira E3, que congregava as principais empresas do setor, descontinuada no ano passado.

As três variantes do Xbox anunciadas pela Microsoft se destacam por suas capacidades de armazenamento ampliadas. Dois deles contam apenas com disco rígido para armazenar os jogos — sem disco físico. O lançamento nos Estados Unidos está previsto para as férias de fim do ano. No Brasil, ainda não há previsão de lançamento. Veja os detalhes abaixo:

* Xbox Series S – 1 TB Robot White: armazenamento de um terabyte, totalmente digital e torre branca slim.

* Xbox Series X – 1 TB Digital Edition Robot White: armazenamento de um terabyte, totalmente digital e torre branca quadrada.

* Xbox Series X – 2 TB Galaxy Black Special Edition: armazenamento de 2 terabytes, com unidade de disco e torre preta com pontos brancos imitando estrelas.

Lembrando que os consoles da série X são mais bem equipados para oferecer uma experiência gráfica melhor, com resolução em 4K. Os preços devem variar de 350 dólares a 600 dólares. O console Special Edition será fabricado em quantidades limitadas.

Embora os executivos presentes, incluindo o CEO Phil Spencer e a presidente Sara Bond, não tenham adiantado nada, a Microsoft esta apontando para um futuro totalmente digital. O que se encaixa na estratégia da empresa de ampliar o quanto pode o número de usuários.

O que mais aconteceu?

Foram 30 lançamentos de jogos do grupo Xbox e associados durante o Xbox Showcase, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Entre os jogos mais aguardados estão Call of Duty – Black Ops 6, Indiana Jones and the Great Circle, Stalker 2 – Heart of Chernobyl e Diablo – Vessel of Hatred e Fallout 76.