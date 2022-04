Michelle e Barack Obama devem deixar o Spotify

Barack e Michelle Obama estão de saída do Spotify. Segundo fontes ouvidas pela Bloomberg, o casal estaria insatisfeito com os termos do acordo com a plataforma de streaming sueca. O valor do contrato alcançou 25 milhões de dólares e fazia parte de um projeto de expansão no formato de podcasts. Entre outros contratados, estavam o príncipe Harry e Megan Markle.

Em 2019, a produtora Higher Ground, empresa do casal, assinou um contrato com o Spotify para a criação e distribuição de podcasts. Renegades: Born in the USA, com Obama e o roqueiro Bruce Springsteen, e The Michelle Obama Podcast são o resultado dessa parceria, e ambos obtiveram sucesso.

De acordo com as fontes ouvidas, a Higher Ground deve deixar o Spotify em outubro, quando o contrato termina. A frustração dos Obama tem a ver com a cláusula de exclusividade ao Spotify no acordo. O casal queria poder distribuir seus programas mais amplamente, e estaria conversando com novos parceiros, incluindo as plataformas Audible, da Amazon, e iHeartMedia. Mesmo saindo do Spotify, os conteúdos da Higher Ground continuarão sendo distribuídos pelos suecos, só que sem a exclusividade.

Além dos podcasts, a produtora Higher Ground tem investido na produção de séries, filmes de ficção e documentários. Indústria Americana, de 2019, sobre a compra de uma fábrica nos Estados Unidos por um grupo chinês, levou o Oscar de melhor documentário. Outro filme de destaque é Crip Camp: Revolução pela Inclusão, sobre um acampamento de verão para jovens com deficiência, também indicado ao Oscar. Ambos estão disponíveis na Netflix. Outros projetos ainda estão em fase de desenvolvimento, incluindo uma adaptação da biografia de Frederick Douglass, um dos grandes abolicionistas norte-americanos.