Meta bloqueará uso de aplicativos por adolescentes à noite e imporá limite diário de 2 horas

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A Meta, dona de Facebook e Instagram, vai impedir que adolescentes usem seus apps à noite e limitará o tempo de uso diário a duas horas. A medida faz parte de um acordo de US$ 16,7 bilhões com estados americanos, após denúncias de que a empresa projetou suas plataformas para viciar jovens e coletou dados de menores ilegalmente.

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A gigante americana de tecnologia Meta, proprietária do Facebook e do Instagram, concordou nesta quarta-feira, 26, em impedir que adolescentes usem seus aplicativos durante a noite e impor um limite diário de duas horas de uso.

Essas medidas fazem parte de um acordo de 16,7 bilhões de dólares, o equivalente a 86 bilhões de reais, com diversos estados americanos após denúncias de que a Meta projetou deliberadamente suas plataformas para captar usuários jovens, enganou o público sobre os riscos e coletou ilegalmente dados de crianças menores de 13 anos.

“A Meta concordou em fazer mudanças significativas que reduzirão o risco de danos causados por suas plataformas, e fará isso dentro de alguns meses”, disse o procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, em um comunicado.

Segundo Bonta, o resultado será “mudança real, verdadeira transparência e proteção garantida para as crianças”.

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(Com AFP)