Meta bloqueará uso de aplicativos por adolescentes à noite e imporá limite diário de 2 horas
As medidas fazem parte de um acordo de 16,7 bilhões de dólares com estados dos EUA
A gigante americana de tecnologia Meta, proprietária do Facebook e do Instagram, concordou nesta quarta-feira, 26, em impedir que adolescentes usem seus aplicativos durante a noite e impor um limite diário de duas horas de uso.
Essas medidas fazem parte de um acordo de 16,7 bilhões de dólares, o equivalente a 86 bilhões de reais, com diversos estados americanos após denúncias de que a Meta projetou deliberadamente suas plataformas para captar usuários jovens, enganou o público sobre os riscos e coletou ilegalmente dados de crianças menores de 13 anos.
“A Meta concordou em fazer mudanças significativas que reduzirão o risco de danos causados por suas plataformas, e fará isso dentro de alguns meses”, disse o procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, em um comunicado.
Segundo Bonta, o resultado será “mudança real, verdadeira transparência e proteção garantida para as crianças”.
(Com AFP)