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Meta bloqueará uso de aplicativos por adolescentes à noite e imporá limite diário de 2 horas

As medidas fazem parte de um acordo de 16,7 bilhões de dólares com estados dos EUA

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 11h24 | Atualizado em 27 ago 2026, 11h59
Tela de celular exibe o logotipo da Meta, com imagem do fundador Mark Zuckerberg ao fundo, em Ancara, na Turquia, em 28 de outubro de 2025
Tela de celular exibe o logotipo da Meta, com imagem do fundador Mark Zuckerberg ao fundo, em Ancara, na Turquia, em 28 de outubro de 2025 (Getty/Getty Images)
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Meta bloqueará uso de aplicativos por adolescentes à noite e imporá limite diário de 2 horas Priorizar nos meus resultados Google

A gigante americana de tecnologia Meta, proprietária do Facebook e do Instagram, concordou nesta quarta-feira, 26, em impedir que adolescentes usem seus aplicativos durante a noite e impor um limite diário de duas horas de uso.

Essas medidas fazem parte de um acordo de 16,7 bilhões de dólares, o equivalente a 86 bilhões de reais, com diversos estados americanos após denúncias de que a Meta projetou deliberadamente suas plataformas para captar usuários jovens, enganou o público sobre os riscos e coletou ilegalmente dados de crianças menores de 13 anos.

“A Meta concordou em fazer mudanças significativas que reduzirão o risco de danos causados por suas plataformas, e fará isso dentro de alguns meses”, disse o procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, em um comunicado.

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Segundo Bonta, o resultado será “mudança real, verdadeira transparência e proteção garantida para as crianças”.

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(Com AFP)

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