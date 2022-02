Meta aposta nos vídeos curtos e lança Reels no Facebook

Abalada com a perda de um terço de seu valor de mercado, a Meta está em busca de melhorias e novidades para sua base de usuários. De olho nessa estratégia, expandir ainda mais o alcance do Reels, o recurso de vídeos curtos presente no Instagram desde 2019, tornou-se praticamente uma obsessão — é o formato de conteúdo que mais cresce, de acordo com dados internos. Nesta terça-feira, a empresa de Mark Zuckerberg anunciou a extensão do aplicativo para a plataforma do Facebook em mais de 150 países, incluindo o Brasil.

No ano passado, a Meta lançou o Reels no Facebook apenas nos Estados Unidos. O movimento fazia parte da resposta ao aplicativo de vídeos curtos TikTok, lançado em 2016 pela gigante chinesa de tecnologia ByteDance. “Reels já é de longe o nosso formato de conteúdo que mais cresce e hoje estamos disponibilizando-o para todos no Facebook globalmente”, disse o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, em um post no Facebook na terça-feira.

A Meta também anunciou novas maneiras de os criadores ganharem dinheiro com o Reels. A princípio, serão dois formatos: anúncios de banner que aparecem como uma sobreposição semitransparente na parte inferior de um Reels do Facebook e anúncios de adesivo, que pode ser colocado por um criador em qualquer lugar do carretel. Os anúncios sem interrupções permitem que os criadores ganhem uma parte da receita do anúncio.

Por enquanto só os usuários nos EUA, Canadá e México estão qualificados para monetizar seus Reels compartilhados publicamente com anúncios. Em meados de março, esses testes serão expandidos para criadores em quase todos os países onde os anúncios in-stream estão disponíveis.

Em seu anúncio de terça-feira, a Meta também disse que lançaria atualizações para os usuários fazerem e verem o Facebook Reels em novos lugares, como no recurso Stories, na guia Watch e no topo do feed de notícias. Em alguns países, os usuários também verão os Reels em seu feed.