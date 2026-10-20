Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Tecnologia

‘Mercenários 2’ não supera o original, mas encanta e expande universo ‘Cyberpunk’

Com novos personagens e história independente, segunda temporada da série da Netflix mergulha na mitologia de Night City e preserva animação de qualidade

Por Claudio Prandoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 12h02
Pôster de Cyberpunk Edgerunners com personagens em primeiro plano e uma cidade futurista ao fundo. Um homem alto de óculos e casaco cinza está no centro, com um brilho amarelo atrás. Abaixo, um homem de cabelo azul e jaqueta azul senta ao lado de uma criança loira. À direita, uma mulher de cabelo rosa e ciborgues. O título Cyberpunk Edgerunners e Netflix Fall 2026 aparecem no canto superior direito
Mercenários 2 apresenta novo elenco e história inédita no universo de Cyberpunk (CD Projekt Red/Netflix/Divulgação)
Continua após publicidade
‘Mercenários 2’ não supera o original, mas encanta e expande universo ‘Cyberpunk’ Priorize VEJA no Google

Quando o jogo Cyberpunk 2077 foi lançado no final de 2020, ele veio cheio de problemas técnicos que a produtora CD Projekt Red demorou meses para conseguir consertar e recuperar a confiança dos fãs.

Parte muito positiva dessa ‘tour de desculpas’ foi o excelente desenho animado Cyberpunk: Mercenários (Edgerunners, no original em inglês), uma produção do aclamado Studio Trigger, do Japão, que apresentou uma história original intensa e representada por uma animação de qualidade eletrizante lançada só na Netflix.

Quatro anos depois, o raio cai novamente no mesmo lugar com a sequência Mercenários 2, que apresenta um elenco totalmente novo e carece do impacto surpreendente do original, mas preserva uma qualidade técnica imbatível enquanto mergulha mais fundo neste universo distópico e ajuda a preparar ainda melhor o terreno para o anunciado filme live-action em produção pela Paramount e ainda sem elenco e data de lançamento revelados.

Mercenários 2 preserva alguns pilares que sustentaram a história do predecessor. É um conto fechado sobre um grupo diverso de figuras exóticas que habitam a metrópole fictícia de Night City, uma enorme cidade cidade dominada por grandes corporações que lidam com tecnologia em todas as pontas, desde bens de consumo até equipamentos militares e implantes biológicos.

Siga
Continua após a publicidade

No coração da trama está a relação impossível de admiração e carinho entre duas pessoas, o que aqui se desdobra de mais formas. O primeiro Mercenários tinha o trágico casal David e Lucy, enquanto a sequência mostra mais iterações – garoto e garota, pai e filha, humano e… inteligência artificial!?

Personagem de anime com cabelo azul escuro e olhos verdes, vestindo terno azul e gravata preta. Ele tem manchas vermelhas no rosto, a língua para fora e segura um objeto branco com a mão direita, que está manchada de vermelho. Ao fundo, uma tela digital com gráficos amarelos.
Em busca de vingança, o mercenário D representa bem a diversidade de Night City e a animação vibrante de Mercenários 2 (CD Projetk Red/Netflix/Divulgação)
Continua após a publicidade

De forma geral, Mercenários 2 é praticamente uma rima à primeira temporada, recriando momentos e movimentos, mas trazendo interpretações novas e próprias. Falo de maneira mais geral e ampla para evitar spoilers, mas é importante destacar que esta nova temporada se trata de uma história totalmente independente, que pode ser apreciada sozinha, mas que ganha novos contornos caso você conheça também a história anterior.

No aspecto gráfico, é novamente um show do Studio Trigger, uma das produtoras mais aclamadas e experimentais da indústria japonesa de anime. A jornada de Mercenários 2 explora mais a fundo elementos únicos do universo de Cyberpunk, especialmente o transtorno mental fictício da ciberpsicose, que dá aos artistas da casa uma grande liberdade para retratar elementos com estilos artísticos muito diferentes. É um espetáculo visual de assistir!

Continua após a publicidade

Esta segunda temporada cava mais a fundo na mitologia fascinante do universo de Cyberpunk, elaborando em cima de conceitos mais abstratos, mas isso também vem ao custo de uma história com menos intensidade do que a anterior. Mercenários 1 tem uma reta final alucinante com pontos de tensão memoráveis que fizeram a fama da série. Esta sequência também tem um clímax caprichado, mas não é uma montanha-russa tão ousada quanto o original.

Seja como for, fica claro como Cyberpunk é um terreno fértil para histórias de temas e estilos visuais dos mais variados. Funciona nos jogos eletrônicos, nos RPGs de mesa, nas séries de animação e tudo indica um futuro brilhante também para filmes com atores reais no cinema.

Continua após a publicidade

Cyberpunk: Mercenários 2 tem 10 episódios e já está disponível com legendas e dublagem em português no serviço de streaming Netflix.

Publicidade
TAGS:
Games
Netflix
Visão de Jogo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).