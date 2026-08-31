Anúncios no ChatGPT atingem receita bilionária poucos meses após lançamento
Ferramenta foi anunciada em fevereiro de 2026 e permite que vendedores específicos anunciem seus produtos pelo agente da OpenAI
Lançado nos Estados Unidos em fevereiro de 2026, o ChatGPT Ads (ou em português Anúncios no ChatGPT) alcançou uma cifra bilionária de receita: US$ 1 bilhão. A funcionalidade permite a exibição de anúncios durante as conversas com o agente de IA da OpenAI.
De acordo com comunicado da empresa, a funcionalidade alcançou o marco há menos de 200 dias de seu lançamento oficial, e “dezenas de milhares” de anunciantes já utilizam o espaço como forma de divulgar seus produtos. “A publicidade é um dos pilares do modelo de negócios diversificado da OpenAI”, explicou a startup de IA.
De forma prática, os anúncios não aparecem no meio da conversa, mas sim como “sugestão” ao usuário após a finalização de uma resposta. Esses anúncios têm relação com o conteúdo, ou seja, caso um usuário peça por uma receita de algum tipo de refeição mexicana, pode receber a propaganda de um restaurante que sirva esse tipo de comida.
A empresa em comunicado destacou a seriedade com a separação criada por eles para que a publicidade não atrapalhe as respostas que seu agente de IA entrega aos usuários. Para isso, as propagandas são marcadas e não interrompem o diálogo entre o usuário e o agente.