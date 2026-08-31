Anúncios no ChatGPT atingem receita bilionária poucos meses após lançamento

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A funcionalidade de anúncios no ChatGPT, lançada pela OpenAI, atingiu a impressionante marca de US$ 1 bilhão em receita em menos de 200 dias. Dezenas de milhares de anunciantes já utilizam o modelo que exibe sugestões de produtos e serviços após as respostas do agente de IA, mantendo a conversa fluida e relevante. Entenda como essa estratégia redefine a publicidade digital.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Lançado nos Estados Unidos em fevereiro de 2026, o ChatGPT Ads (ou em português Anúncios no ChatGPT) alcançou uma cifra bilionária de receita: US$ 1 bilhão. A funcionalidade permite a exibição de anúncios durante as conversas com o agente de IA da OpenAI.

De acordo com comunicado da empresa, a funcionalidade alcançou o marco há menos de 200 dias de seu lançamento oficial, e “dezenas de milhares” de anunciantes já utilizam o espaço como forma de divulgar seus produtos. “A publicidade é um dos pilares do modelo de negócios diversificado da OpenAI”, explicou a startup de IA.

De forma prática, os anúncios não aparecem no meio da conversa, mas sim como “sugestão” ao usuário após a finalização de uma resposta. Esses anúncios têm relação com o conteúdo, ou seja, caso um usuário peça por uma receita de algum tipo de refeição mexicana, pode receber a propaganda de um restaurante que sirva esse tipo de comida.

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A empresa em comunicado destacou a seriedade com a separação criada por eles para que a publicidade não atrapalhe as respostas que seu agente de IA entrega aos usuários. Para isso, as propagandas são marcadas e não interrompem o diálogo entre o usuário e o agente.