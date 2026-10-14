Marca chinesa de smartphones abre primeira loja no Brasil e planeja expansão para seis estados

A fabricante de smartphones Oppo inaugura, no sábado, 17, sua primeira loja física própria no Brasil, localizada no Shopping Interlagos, em São Paulo. A abertura faz parte de um plano de expansão da presença física da marca, que contempla a chegada a Brasília e aos estados do Rio de Janeiro, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e Rio Grande do Sul ainda em 2026.

Quarta maior fabricante de smartphones do mundo e detentora da quarta posição no mercado brasileiro, segundo dados da consultoria Omdia, a empresa opera com uma base global superior a 760 milhões de usuários. No plano local, os investimentos em canais de varejo sustentam a meta de alcançar a segunda colocação entre as fabricantes de dispositivos Android no país até 2029. A unidade paulista dá sequência à operação física iniciada em março, quando a companhia abriu um espaço no Shopping Castanheiras, em Belém, no Pará.

De acordo com o presidente da Oppo na América Latina, Ethan Xue, a expansão física tem como objetivo estruturar uma operação de longo prazo no mercado brasileiro, apontando que o ambiente presencial segue exercendo papel relevante na decisão de compra do consumidor.

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O ponto de venda comercializará o portfólio de produtos disponível no país, abrangendo os aparelhos de entrada da série A, a família Reno16 e o modelo topo de linha Find X9 Pro, que custa em torno de 12 mil reais, além de fones de ouvido e acessórios do ecossistema da marca. A estrutura operacional no território nacional é complementada por centros de serviços e suporte técnico em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Ribeirão Preto.