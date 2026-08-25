Mais uma vez, robô chinês ultrapassa recorde de Usain Bolt em prova dos 100 metros

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Na China, o robô Tiangong Ultra quebrou o recorde mundial dos 100 metros, superando o tempo de Usain Bolt com 8,86 segundos nos Jogos Mundiais de Robôs Humanoides. Desenvolvido em Pequim, o robô mostrou uma evolução notável desde o ano passado, destacando o avanço chinês na robótica e o futuro da tecnologia.

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Na China, os Jogos Mundiais de Robôs Humanoides trouxeram um novo recorde das máquinas. O robô Tiangong Ultra correu 100 metros em 8,86 segundos, mais rápido que o atleta humano Usain Bolt, que detém o recorde masculino de 9,58 segundos, estabelecido pelo jamaicano em 2009.

O Tiangong é um robô desenvolvido pelo Centro de Inovações em Robôs Humanoides de Pequim. Ele venceu a prova dos 100 metros também no último ano, mas com tempo bem diferente: 21,56 segundos. Os Jogos Robóticos tem duração de cinco dias e contam com provas além das clássicas do mundo esportivo. Durante o evento, os robôs também testam capacidades em trabalhos manuais, como empacotamento de caixas, atendimentos e recarga de veículos elétricos.

O evento está em sua segunda edição, e dessa vez contou com 51 provas, 2 mil robôs e 666 equipes diferentes. O Tiangong, assim como os outros modelos que competiam contra ele nos 100 metros, atingiram ao fim da corrida um tapete colocado além da linha de chegada para interromper as máquinas. No caso do robô do Centro de Inovações, ele chegou a pegar fogo em seu torso quando chegou ao fim.

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De acordo com informações da agência Reuters, o Centro de Inovações em Robôs Humanoides de Pequim já quebrou quatro recordes humanos: o da corrida de 100 metros, com o Tiangong, um na corrida de 400m, com 38,15 segundos, um na corrida de 1.500 metros, com 2 minutos e 21 segundos e também no salto, com um robô que alcançou 2,88 metros.

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Durante os pré-testes para os Jogos, um outro robô, desta vez da fabricante de celulares Honors também havia quebrado o recorde de Bolt ao correr a prova de 100 metros em 9,32 segundos. Agora, o Tiangong Ultra distancia ainda mais a marca com seus 8,86 segundos de corrida.

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Para a China, espaço em que ocorrem os Jogos, o investimento no setor de robótica é estratégico. Com o avanço da tecnologia na área, logo as máquinas poderão ser utilizadas em setores reais do trabalho e vidas humanas, além dos poucos já conhecidos e viralizados na internet que geralmente atuam em hóteis e restaurantes.

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