Mais notícias e novos recursos na versão digital de VEJA

VEJA está de cara nova na internet. A reformulação tem como objetivo oferecer um portal mais completo, ágil e bonito. Do planejamento à execução, a reestruturação foi concluída em dois meses — o que contraria o dogma de que um projeto complexo precisa necessariamente de uma longa gestação.

O novo site foi planejado para permitir um carregamento mais rápido, tanto no desktop e quanto no smartphone. A modulação dos assuntos em blocos entrega uma quantidade maior de notícias e facilita o acesso a conteúdos correlatos de forma mais rápida e eficiente. O design da plataforma recuperou as cores e o padrão tipográfico da publicação-mãe — tons de vermelho, preto, cinza, grafite e amarelo, com textos de letra serifada.

No projeto ganharam destaques a coluna Radar, os vídeos, os podcasts e as Páginas Amarelas em vídeo e as publicadas na edição impressa. “A navegação ganhou maior fluidez e o aspecto geral tornou-se mais limpo, o que valoriza as notícias e as fotografias e a mesmo tempo facilita a identificação do conteúdo publicitário”, explica Daniel Hessel Teich, editor do site. “Outra preocupação foi com o formato para vizualização em smartphone, que hoje responde por 80% do tráfego no site.”

Além do visual, o leitor poderá perceber mudanças nos programas em vídeo como o diário Giro Veja, que traz um resumo das notícias do dia, e no semanal Veja Explica, em que um assunto da semana é abordado de forma mais didática e contextualizada. Os dois programas tiveram a apresentação atualizada, com inclusão de recursos visuais e um estilo mais descontraído.

Em meio a tantas mudanças, um aspecto se mantém inalterado. O conteúdo do site e de todas as plataformas digitais derivadas da maior revista semanal de informação brasileira mantém o rigor de apuração, os furos, as análises e a qualidade de texto que são as marcas de VEJA há mais de cinquenta anos.