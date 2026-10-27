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Maior festival de jogos de luta do mundo confirma primeira edição em São Paulo

Evento inédito na América Latina, Evo Brazil 2027 ocorre em março, com oito títulos populares e terá premiação de um milhão de reais

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 out 2026, 12h30
Dois homens negros, um de óculos e jaqueta branca, outro com barba e camisa estampada, sentados em frente a monitores, jogando em um palco iluminado por luzes azuis, com uma plateia lotada ao fundo
A Evolution Championship Series (Evo), em Las Vegas: qualquer um pode se inscrever e jogar neste campeonato - (Tobechi Ugwumba/ EVO/Divulgação)
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Maior festival de jogos de luta do mundo confirma primeira edição em São Paulo Priorize VEJA no Google

A Evolution Championship Series (Evo), reconhecida como o maior e mais longevo festival de jogos de luta do mundo, anunciou a realização da primeira edição da Evo Brazil em São Paulo. O evento acontecerá entre os dias 26 e 28 de março de 2027, no Expo Center Norte, reunindo competidores e público em uma estrutura de quase 18 mil metros quadrados com premiação mínima garantida de um milhão de reais. A abertura das inscrições para atletas e a venda de ingressos ocorrem nesta terça-feira, 27, por meio do site oficial.

Além das tradicionais sedes históricas em Las Vegas (Estados Unidos) e Tóquio (Japão), e da recente realização de uma etapa na França, o festival passa a incorporar novos polos internacionais. Sob a gestão direta de Rafael Queiroz para a América Latina, com as etapas do Brasil e do México, a expansão engloba novos eventos em Singapura, Arábia Saudita, Marrocos e China. A escolha dessas sedes baseia-se em análises de mercado sobre o tamanho das comunidades locais, o nível de engajamento dos jogadores e a oportunidade de geração de negócios.

A vinda para o país atende à estratégia de expansão da franquia e ao forte engajamento da comunidade local. Segundo Queiroz, responsável pela operação da marca no Brasil, o público nacional já representava cerca de 10% da audiência da Evo antes do anúncio oficial. “O Brasil sempre foi muito relevante porque tem uma quantidade de pessoas muito apaixonadas e que consomem isso. Não é difícil de você escolher o porquê estar na região”, afirmou Queiroz a VEJA.

De acordo com Rick Thiher, gerente-geral da Evo, a capital paulista possui vínculo histórico com a cultura de jogos de luta desde a época dos fliperamas e dos campeonatos comunitários nos anos 2000. “Trazer a Evo para São Paulo será uma oportunidade de homenagear esse legado, destacar a incrível paixão dos jogadores e fãs brasileiros e convidar a comunidade global de jogos de luta a participar”, afirmou Thiher.

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Diferentemente de outras ligas de esportes eletrônicos focadas em equipes e qualificatórios fechados, a Evo funciona como uma “grande Olimpíada” democrática voltada aos jogos de luta. “É um torneio literalmente aberto, qualquer pessoa pode chegar, se inscrever, pagar a inscrição, jogar e, eventualmente, você pode chegar numa final e ganhar um torneio sem nunca ter participado de outro”, explicou o executivo. Para comportar o volume de disputas presenciais, a estrutura em São Paulo contará com 650 estações de jogos e seis palcos. Queiroz destacou ainda o apelo financeiro do campeonato: “A gente vai premiar 1 milhão de reais aqui no Brasil, vai ser disparada a maior [premiação] que a gente tem na região”, completou.

A edição brasileira contará com oito títulos principais no circuito oficial: Street Fighter 6, Mortal Kombat 1, Tekken 8, Fatal Fury: City of the Wolves, The King of Fighters XV, Guilty Gear: Strive e Avatar Legends: The Fighting Game e Marvel Tokon: Fighting Souls. Além dos campeonatos, a programação contempla atrações como o Museu Evo, espaço para artistas (Artist Alley), área BYOC para torneios da comunidade, encontros de cosplay e lojas de produtos oficiais.

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A Evo Brazil é operada pela RTS em colaboração com parceiros mundiais como Visa e PlayStation Tournaments. Com transmissões globais pela Twitch e YouTube, o evento projeta atrair competidores da América Latina, Estados Unidos e Japão, consolidando o país no circuito internacional dos eSports.

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