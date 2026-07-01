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Tecnologia

Maior abrangência da IA pode piorar a desigualdade global, segundo nova análise das Nações Unidas

Painel da organização analisou a situação do uso de modelos de IA no mundo e definiu melhores ações para países afetados pela tecnologia

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 19h41 | Atualizado em 2 jul 2026, 13h38
Vista aérea do salão da Assembleia Geral da ONU, com centenas de delegados sentados em semicírculos. No centro, uma mesa de mármore com três pessoas e telões exibindo uma mulher falando. O emblema da ONU brilha ao fundo
 (Juliane Sonntag/Photothek/Getty Images)
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O Painel Científico Internacional Independente sobre a IA da Organização das Nações Unidas (ONU), divulgou nesta quarta-feira, 1, uma análise preliminar sobre o impacto da IA sobre diversas áreas do mundo e da sociedade. Os resultados encontrados identificaram que as medidas atuais de proteção ao avanço da tecnologia não conseguem se equiparar à velocidade com que as capacidades da IA evoluem.

A análise estabelece os principais riscos e oportunidades acerca do uso das inteligências, em diversas áreas, como educação, saúde, tecnologia, agricultura, entre outras. O documento define que, apesar das boas capacidades, somente o acesso às ferramentas de IA não garante um benefício igualitário. Países que dependem de modelos, nuvem e dados estrangeiros podem até acessar IAs que ajudam em certos casos, mas o farão com a consequência de não terem controle geral sobre os padrões e medidas de segurança.

O documento também oferece indicações sobre como países membros das Nações Unidas devem agir para tomar as boas capacidades da IA para o crescimento dos mais diversos campos, com a menor ameaça possível às suas liberdades. Dentre elas, a Organização defende que os Estados desenvolvam infraestrutura de IA própria, melhorem o ensino sobre o uso de inteligências na escola e nas forças de trabalho, e que institutos de defesa sejam criados, com o investimento em desenvolvedores.

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Ainda de acordo com a análise, a adoção de plataformas de IA no sul global do planeta estaria “atrasada” com relação ao norte. Para eles, a concentração das capacidades dos modelos em um pequeno número de países pode permitir que ações autoritárias diminuam a autoridade dos países.

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“Nós estamos muito preocupados. A corrida pela vantagem está levando o mundo à riscos com magnitudes subestimadas. Muitos dos desenvolvedores sabem, mas acreditam que não tem escolha ao trabalhar para empresas guiadas pelo lucro”, dizem Yoshua Bengio e Maria Ressa, líderes do painel. “Abrimos a caixa de Pandora. O que está vindo é diferente de qualquer coisa que já vivemos — em questão de ritmo, poder, controle e riscos diários”, alertam.

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