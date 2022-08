Magalu lança primeiros jogos eletrônicos de seu braço gamer

Tradicional empresa brasileira de varejo, o Magalu lançou nesta quarta-feira, 24, os três primeiros títulos de seu braço dedicado ao setor de jogos eletrônicos, o Magalu Games. São passatempos da categoria hipercasual para celular, plataforma preferida dos jogadores no país: Orbits Conqueror (Bragi Estúdios), Speed Box (Yellow Panda) e Death Trap Nite (Luski Game Studio). Todos são gratuitos e estão disponíveis para download em iOs e Android em lojas de aplicativos.

Os três jogos venceram uma chamada pública, aberta pelo Magalu em novembro de 2021, em parceria com o BIG Festival, com o objetivo de apoiar estúdios brasileiros com recursos financeiros — foram destinados 300 mil reais nessa fase. Os jogos foram desenvolvidos por estúdios em vários estados do Brasil. “Escolhemos esse tipo de game porque o tempo de desenvolvimento é bem menor e mais rápido”, disse Thiago Catoto, diretor do Luizalabs, área de tecnologia do Magalu.

A entrada do Magalu no mundo dos games tem como estratégia atrair mais clientes para os canais de venda da empresa. Nestes três primeiros jogos, a monetização será feita por meio de anúncios e compras nos ambiente virtual. A ideia, segundo Catoto, é investir em outras plataformas, como consoles e PC. Por isso, foram estabelecidas as parcerias com estúdios nacionais. “É um projeto de longo prazo”, acrescentou catoto. “Não definimos qual serão os próximos jogos, mas a ideia é investir em outras plataformas e em projetos de longo prazo.”

Desde 2021, o Magalu vem entrando com força no mundo gamer. A empresa comprou o Jovem Nerd, produtora brasileira de conteúdo para o público geek e proprietária intelectual de produtos que devem se transformar em jogos eletrônicos até 2023. Também adquiriu o KaBuM!, e-commerce de tecnologia e uma espécie de Disneylândia para fãs e profissionais de jogos eletrônicos. Já a união da NSE, braço de e-sports da Netshoes, com a e-Flix, empresa de gestão de times de e-sports, deu origem à Netshoes Miners, que tem equipes de FIFA e Free Fire.

