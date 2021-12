Líderes de negócios buscam soluções integradas na tecnologia

A pressão provocada pelo aumento da complexidade mundial sobre os líderes de negócios leva uma série de processos a ser repensada. É o caso do que ocorre na área de rede e gestão de despesas, que deve considerar o dilema entre investir em crescimento ou reduzir os gastos, enquanto responde por demandas de uma economia global rápida e cada vez mais digital.

A fim de lidar com esse desafio, aumenta a importância da integração de sistemas para expandir as possibilidades de decisões e respostas. Esse foi um dos temas presentes nos debates realizados ao longo da 26ª edição do SAP NOW Brasil 2021, o mais importante evento da SAP no ano e o segundo consecutivo realizado a distância.

As sessões, neste ano, tiveram duração de 10 a 20 minutos, em coerência com o conceito unificador do evento: apresentar estratégias para as empresas levarem eficiência e sustentabilidade para seus negócios, utilizando a tecnologia para formar ecossistemas de produção e inovação. Os conteúdos abrangem uma série de estratégias para contribuir com insights para as companhias se tornarem inteligentes e conectadas.

Finanças e contabilidade

O conteúdo atendeu às principais demandas do ambiente corporativo. Abordou também temas ligados a Finanças, Contabilidade e Gestão de Impostos, na qual os processos de fechamento podem ser capciosos e demorados, dependendo do formato em que são sistematizados. Por outro lado, cresce a importância da simplificação dos processos de reconciliação e consolidação, além da habilitação de relatórios em conformidade.

As principais necessidades desse mercado que podem ser supridas são em relação à unificação de relatórios de grupo e sua atualização em tempo real, automatização do processo de fechamento financeiro, centralização de finanças e facilidade na gestão de impostos.

“A tecnologia evolui e influencia a colaboração fora das paredes da empresa. Para isso, mais do que nunca, é crucial promover uma mudança de mentalidade”, diz Hector de la Hoz, VP de gestão de despesas na SAP. “A tecnologia ajuda o CFO a ajudar a extrair o máximo dos novos modelos de negócios”, afirmou, durante a programação, Eiji Yamamoto, consultor de valor industrial na SAP.

A tecnologia pode atuar oferecendo um suporte para a rotina desses profissionais. Com a integração de sistemas, é possível expandir as possibilidades de decisões e respostas para as rápidas mudanças em relação à gestão de despesas empresariais pelos líderes de negócios.