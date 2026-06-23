Líder global em robôs chega ao Brasil com Cristiano Ronaldo como embaixador

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A Dreame Technology chega ao Brasil oficialmente, apostando em Cristiano Ronaldo para lançar sua linha de aspiradores robôs e soluções smart home. Com forte crescimento local e global, a marca expande seu portfólio, incluindo cuidados pessoais, prometendo simplificar a rotina e inovar com alta tecnologia.

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A Dreame Technology, líder global no mercado de aspiradores robôs, oficializou nesta terça-feira, 23, sua chegada ao Brasil apostando em um dos nomes mais conhecidos do esporte mundial: Cristiano Ronaldo. Com a Copa do Mundo em andamento, a estratégia busca aproximar a marca dos consumidores brasileiros por meio de uma figura associada à disciplina, à alta performance e à busca constante pela excelência. Para a empresa, os mesmos valores que marcaram a trajetória do craque português também orientam sua visão de inovação tecnológica voltada a simplificar a rotina doméstica.

O lançamento oficial ocorreu na Casa Niemeyer, em São Paulo, onde a empresa apresentou seu portfólio de soluções para casas inteligentes. Entre os destaques estão o robô aspirador X60 Max Ultra Complete, equipado com potência de sucção de 35 mil Pa e corpo ultrafino de 7,95 centímetros; o aspirador vertical sem fio Z30, com potência de 310 AW; e o H12 Dual FlexReach, modelo 6 em 1 voltado para limpeza úmida e seca de pisos. A companhia também aproveitou o evento para anunciar sua entrada no segmento de cuidados pessoais, com o lançamento do modelador AirStyle Pro HI 8 em 1 e do secador Pocket Aura.

A aposta no mercado brasileiro ocorre em um momento de forte expansão da companhia. Segundo a Dreame, a receita da operação local cresceu 617% no primeiro semestre de 2026 em comparação com o mesmo período do ano anterior, impulsionada pela demanda por equipamentos premium para automação residencial. A empresa iniciou suas atividades no país no segundo semestre de 2025.

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“Mais do que uma apresentação de produtos, este evento representa nosso compromisso de longo prazo com os consumidores brasileiros”, afirmou Elsa Zhao, country manager da Dreame Brasil. “Queremos transformar tarefas do dia a dia em experiências inteligentes que proporcionem mais tempo e liberdade às pessoas.”

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O crescimento no Brasil acompanha a trajetória global da companhia. Dados da consultoria IDC apontam que a Dreame alcançou a liderança mundial em vendas e receita no segmento de robôs aspiradores no primeiro trimestre de 2026. Atualmente, a marca está presente em mais de 120 países e regiões, opera uma rede com mais de 10 mil pontos de venda e já comercializou mais de 11 milhões de unidades em todo o mundo.

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Fundada em 2017, a Dreame nasceu desenvolvendo motores de alta velocidade e hoje investe fortemente em pesquisa nas áreas de robótica, inteligência artificial, navegação autônoma e automação residencial. No inicio, fez parte do ecossistema de startups apoiadas pela Xiaomi, empresa conhecida pelos celulares. Embora atualmente opere de forma independente, essa associação ajudou a impulsionar seu crescimento e sua reputação tecnológica. A Dreame soma mais de 10 mil pedidos de patentes e pretende ampliar sua presença no mercado brasileiro com um ecossistema cada vez mais diversificado de produtos conectados.