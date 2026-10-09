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Tecnologia

‘LEGO Batman’ encontra no Switch 2 uma casa perfeita para aventura do herói

Com mundo aberto, humor para todas as idades e dublagem em português, jogo do herói da DC brilha com a versatilidade do console da Nintendo

Por Claudio Prandoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 11h09 | Atualizado em 9 out 2026, 12h45
Boneco Lego do Batman, com traje cinza escuro e capa preta, em pé sobre um telhado de tijolos vermelhos. Ao fundo, um céu noturno azul escuro com estrelas e uma lua cheia grande e brilhante
LEGO Batman no Switch 2 chega pronto para jogar em modo multiplayer (WB Games/Divulgação)
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‘LEGO Batman’ encontra no Switch 2 uma casa perfeita para aventura do herói Priorize VEJA no Google

Depois de agraciar PlayStation, Xbox e computadores em maio deste ano, o novo LEGO Batman: Legado do Cavaleiro das Trevas finalmente chega também ao Nintendo Switch 2 e encontra no aparelho um terreno perfeito para fazer brilhar seus pontos fortes, que tornam ele um dos melhores games de LEGO já feitos.

O título da TT Games e publicado pela Warner se destaca por apresentar uma história original do herói da DC que faz referências a diversas encarnações do herói, desde filmes live-action, séries de TV, desenhos animados, outros videogames e até mesmo produções canceladas, como o filme Batgirl estrelado por Leslie Grace e Michael Keaton.

Além do generoso buffet de fan service, o game preserva o humor leve e criativo dos jogos de LEGO, ótimo para crianças e adultos curtirem juntos a aventura – inclusive literalmente. Como de costume em games do universo dos bloquinhos de montar, há opção de jogar em modo multiplayer junto com outra pessoa no mesmo aparelho, uma oportunidade perfeita para aproveitar o par de controles Joy-Con que já vem com o Switch 2, o novo LEGO Batman já vem perfeito para aproveitar ao máximo as opções de jogabilidade do aparelho da Nintendo.

O estilo leve de aventura também combina com o aspecto portátil do console. LEGO Batman oferece tanto fases lineares em formato tradicional, com uma história de ‘início, meio e fim’, mas também traz uma cidade de Gotham virtual aberta para explorar, bem ao estilo GTA, mas com um verniz muito mais amigável para a família. Para sessões mais longas é possível conectar o videogame na TV para apreciar os muitos detalhes do visual, como as recriações impressionantes de texturas de tecido, plástico e chuva escorrendo pela cidade, mas a jogabilidade funciona também perfeitamente para partidas mais curtas durante viagens ou até enquanto se assiste algo diferente na TV.

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Carro roxo do Coringa em estilo Lego, com Harley Quinn e o Coringa dentro, em um parque de diversões noturno com montanha-russa e roda-gigante. Raios verdes emanam do carro, e outros personagens Lego flutuam ao redor
Conteúdo extra pago acrescenta fases estreladas por Arlequina e Coringa ao game LEGO Batman (WB Games/Divulgação)

A versão de Switch 2 chega junto com um conteúdo extra pago chamado Modo Caos, que traz fases estreladas pela dupla Coringa e Arlequina, uma expansão que oferece mais do mesmo tipo de ação, mas o toque de bagunça e humor pelo qual os vilões são conhecidos. Vale notar que este conteúdo inédito não é exclusivo da Nintendo e pode ser comprado também para as versões de PlayStation, Xbox e PC.

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LEGO Batman: Legado do Cavaleiro das Trevas traz uma história que leva cerca de 13 horas para terminar, mas pode chegar ao dobro dessa duração caso queira buscar todos os segredos e itens colecionáveis. Dezenas de horas de diversão muito bem legendas e perfeitamente dubladas em português do Brasil, com vozes marcantes, queridas e conhecidas dos filmes e desenhos.

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