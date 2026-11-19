Com a chegada de Grand Theft Auto VI (GTA VI) aos consoles nesta quinta-feira, 19, o planejamento diário de parcela expressiva do público no Brasil deve sofrer mudanças. Segundo pesquisa nacional realizada pela AtlasIntel entre 13 e 18 de novembro com 2.146 adultos, a expectativa em torno do novo título da Rockstar Games provoca impactos diretos sobre as horas de sono e o cumprimento de obrigações cotidianas, com potenciais jogadores declarando intenção de virar noites em claro, solicitar folgas e até faltar a aulas ou ao expediente profissional.

O levantamento, estruturado por meio de recrutamento digital aleatório, indica que 40,7% dos potenciais jogadores pretendem reservar boa parte do feriado do dia 20 ou do fim de semana seguinte para se dedicar exclusivamente ao jogo. Além disso, 37,8% do grupo interessado planeja virar a noite jogando. Essa disposição atinge seu ápice na faixa de 25 a 34 anos, segmento no qual 53,5% planejam passar a madrugada jogando e 46,3% afirmam já ter adquirido o produto na pré-venda.

A reorganização da rotina atinge de forma ainda mais acentuada os jovens de 16 a 24 anos. Entre os potenciais jogadores dessa faixa etária, 31,2% planejam pedir folga formal do trabalho ou dos estudos, enquanto 25,2% admitem a intenção de faltar ao trabalho ou à aula para jogar. As alterações de agenda no público jovem também incluem o cancelamento ou adiamento de compromissos pessoais (33,9%) e a decisão de deixar de sair com amigos ou familiares (35,1%). No conjunto geral dos interessados em jogar, 22,4% apontam expressamente que dormirão menos para ganhar tempo diante do console.

A preocupação com o enredo gerou também uma blindagem digital: 34,9% dos potenciais jogadores — número que sobe para 46,7% entre 16 e 24 anos — afirmam que pretendem evitar as redes sociais nos primeiros dias para não receber revelações indesejadas (spoilers) da história. Esse isolamento reflete-se em outras formas de lazer: nos 30 dias posteriores à estreia, 57% dos interessados preveem reduzir o tempo com outros jogos, 50% devem assistir a menos filmes e séries em plataformas de streaming, e 45% esperam diminuir a navegação em redes.

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Com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%, o estudo da AtlasIntel mostra que, embora a intenção global de jogar alcance 8,7% da população adulta brasileira, a base engajada está disposta a profundas concessões em sua rotina pessoal e profissional em nome do lançamento.