Kindle Fire roubou vendas do iPad no Natal

O Kindle Fire, tablet da Amazon, avançou sobre o mercado da Apple, reduzindo, em até 2 milhões de unidades, o número de iPads que seriam comercializadas no Natal. A estimativa foi divulgada nesta terça-feira pela empresa de investimentos Morgan Keegan. “De acordo com dados da Amazon, foram vendidas entre 4 milhões e 5 milhões de Kindle Fires na temporada do Natal. Isso provavelmente canibalizou a venda de 1 milhão a 2 milhões de iPads”, escreveu o analista sênior Tavis McCourt.

De olho nesses números, a Morgan Keegan rebaixou a expectativa de venda de iPads nos últimos três meses do ano. Dos 16 milhões projetados inicialmente, o valor caiu para 13 milhões de unidades.

Na última quinta-feira, a Amazon informou que vendeu mais de 1 milhão de unidades do Kindle Fire por semana ao longo do mês de dezembro. Na época de seu lançamento, o tablet da empresa foi considerado um potencial concorrente do iPad, líder do mercado.