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Com investimento de 1 bilhão de dólares, a aguardada chegada de GTA VI escancara o gigantismo do mercado de videogames, que hoje fatura muito mais do que Hollywood e a música reunidos. O lançamento redefine o entretenimento global em uma sátira conectada aos dilemas contemporâneos.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

É alta madrugada em Leonida, a Flórida fictícia da Rockstar Games. O zumbido de um aerobarco corta a névoa dos pântanos, e fachadas art déco refletem o neon no asfalto. Casal de pequenos contraventores, Jason Duval e Lucia Caminos disparam num carro em fuga ao ouvir o alarme da loja de conveniência que acabaram de assaltar. A cena, das primeiras imagens de Grand Theft Auto VI (GTA VI), evoca a dupla imortalizada por Warren Beatty e Faye Dunaway no clássico Bonnie & Clyde — Uma Rajada de Balas (1967) — agora, numa tela bem menor que a dos cinemas. Mas a diferença de tamanho, nesse caso, soa até como ironia: gigantesca, afinal, é a indústria que games como GTA VI alimentam e sustentam.

Treze anos depois do título anterior, o novo produto da franquia chegou na quinta-feira 19 ao PlayStation 5 e ao Xbox Series X|S. Desenvolvimento e divulgação custaram mais de 1 bilhão de dólares, acima de qualquer superprodução recente do cinema. Cerca de 10 milhões de cópias foram comercializadas na pré-venda, o que garante à Rockstar ao menos 1 bilhão de dólares antes da estreia. “Esperamos entregar um ano histórico”, disse aos investidores Strauss Zelnick, CEO da Take-Two, dona da empresa. Para comparar, Vingadores: Doutor Destino, a aposta de Hollywood para dezembro, deve arrecadar de 1 bilhão a 1,5 bilhão de dólares — mas ao longo de meses e em milhares de salas.

O estrondo coroa uma virada histórica (leia o quadro). Os games já haviam superado cinema e música somados entre os anos de 1990 e 2000. Foi um lampejo isolado — mas que hoje pode ser visto como presságio. A ultrapassagem duradoura veio com a internet e a distribuição digital: em 2015, segundo a consultoria IHS, o setor movimentou 92 bilhões de dólares, ante 80 bilhões das produções de Hollywood e da indústria musical juntas. Desde então, a distância virou abismo. Segundo a empresa PwC, os jogos faturaram 224 bilhões de dólares em 2024 e devem chegar a 300 bilhões em 2029. Bilheterias globais (33 bilhões) e música gravada (31,7 bilhões) não somam um terço disso. É fosso abissal.

O GTA é peça central desse motor. A série nasceu em 1997 no estúdio escocês DMA Design, mas ganhou identidade na Rockstar, fundada em Nova York em 1998 pelos irmãos britânicos Sam e Dan Houser, com Terry Donovan e outros sócios. Dan, roteirista que deu à franquia o tom de sátira ácida, deixou a empresa em 2020. Sam segue na presidência, mas mantém um perfil muito reservado. GTA V vendeu 235 milhões de unidades desde 2013 e rendeu cerca de 8,5 bilhões de dólares, sustentado pelo modo online. O caixa permitiu adiar o sucessor várias vezes sem abalar o negócio. A demora só ampliou o frisson: o GTA VI lidera as indicações ao The Game Awards, o Oscar dos games. Concorre em oito categorias, entre elas a de Jogo do Ano, quase como barbada.

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O caminho rumo à supremacia cultural dos games nunca foi linear. Em 1983, uma crise arruinou a pioneira Atari, afogada em títulos medíocres. A japonesa Nintendo reergueu o mercado com o rigor do sistema NES, matriz dos consoles que viriam depois. Quatro décadas mais tarde, nova ressaca: o confinamento de 2020 e 2021 inflou o consumo — mas, com a volta à rotina, os projetos se viram superdimensionados. Vieram cancelamentos, estúdios fechados e demissões em massa. Nesse ambiente de cautela, GTA VI caiu como um meteoro e redesenhou o calendário da indústria. A Electronic Arts lançou Battlefield 6 em outubro de 2025, em brecha aberta por um dos adiamentos da Rockstar. Bateu o recorde da série, com 7 milhões de cópias em três dias. A Activision, que costuma lançar Call of Duty em novembro, antecipou a subsérie Modern Warfare 4 para outubro, um mês antes do rival.

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Essas estratégias têm sua razão de ser: um fracasso pode quebrar um estúdio inteiro de games. “A indústria opera sob altíssimo risco”, afirma Vicente Martin Mastrocola, professor de jogos digitais da PUC-SP. Em paralelo com as apostas ambiciosas, a oferta de títulos também explodiu. O chinês Phantom Blade Zero custa 230 reais e entrega qualidade impressionante, enquanto superproduções ocidentais cobram o dobro. “O mercado está saturado, e o jogador não consegue consumir tudo. Sobrevivem os jogos de alta qualidade”, diz o especialista. Nesse cenário, o GTA se impõe como o produto de entretenimento mais lucrativo da história. Um êxito baseado naquilo que toda marca deseja: uma comunidade de fãs sólida.

Na virada espetacular dos games sobre o cinema, uma nova — e virtuosa — interação entre essas indústrias aos poucos se estabeleceu. Nos anos 1980, filmes viravam jogos toscos para o Atari, como se fossem desenhados por seres humanos da Idade da Pedra. Hoje, Resident Evil, Super Mario Bros., Fallout e Street Fighter alimentam filmes e séries, e a animação Arcane serve de porta de entrada para League of Legends. Quem jogou Street Fighter nos anos 1990 sente nostalgia ao ver a franquia no cinema — e muitas vezes volta ao jogo. O esmero em criar essas conexões explica boa parte do orçamento multimilionário de produções como GTA — hoje muito superior ao de blockbusters de Hollywood (leia o quadro). Essa indústria hoje se vale de roteiristas tão estrelados quanto os dos filmes e investe alto em todo o restante da magia, da trilha sonora à fotografia.

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No Brasil, a nova realidade encontra terreno fértil. “O público confia em franquias que, ao longo dos anos, entregaram qualidade”, diz Carlos Silva, CEO da Go Gamers, responsável pela Pesquisa Game Brasil (PGB). Segundo a PGB, 70% dos jogadores do país conhecem a série desde a infância, e o vínculo atravessa gerações: 43,3% dos millennials apontam GTA: San Andreas como a experiência mais marcante da vida, e 56,2% da geração Z já jogou algum título. Para Silva, foi o modo on-line de GTA V que manteve a marca viva nesse intervalo. O preço do título VI, 449,90 reais, é considerado caro por mais de 60% dos entrevistados, mas cerca de metade pretende comprar na estreia. “As pessoas querem pertencer a esse momento e descobrir tudo junto dos amigos”, diz Silva.

Celebrar a cultura pop também virou trunfo dos games. Um caso notório se deu bem aqui: no encerramento da Olimpíada do Rio, em 2016, o então primeiro-ministro japonês Shinzo Abe surgiu no palco vestido como personagem do clássico Super Mario para divulgar os futuros Jogos de Tóquio. Agora, em GTA VI, a retomada da Vice City de 2002 por Leonida presta tributo ao filme Scarface e à série Miami Vice, agora espelhando a Miami contemporânea. Os trailers embalaram a nostalgia com Tom Petty e The Pointer Sisters, e as rádios do jogo trazem um vasto catálogo. Até Anitta, ela mesma, tem um programa em inglês sobre conselhos amorosos, chamado Ask Dr. Nita, numa das estações do game.

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A romantização da vida bandida na trama de GTA é um elemento não menos curioso do fenômeno — e desafia julgamentos simplistas. Para a psicóloga Livia Scienza, doutora pela UFSCar, a chave é o conceito da transgressão segura: “Você age no jogo, mas sabe que não é o personagem”. Títulos como o popularíssimo Free Fire, clássico do gênero de tiro, funcionam como válvula de escape, com a energia descarregada em personagens virtuais, e oferecem o prazer do risco consentido, a tensão de poder ser pego e o alívio de escapar. Quanto ao temor de que estimule a violência, a especialista avisa que a ciência não comprovou essa relação, e a agressividade real costuma estar ligada a fatores como vulnerabilidades sociais, falta de apoio comunitário e acesso a armas — não a um controle nas mãos. No entanto, claro, nunca é demais alertar os pais para que fiquem atentos.

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GTA é, por fim, um retrato crítico de seu tempo. Leonida satiriza o culto à visibilidade digital, com paródias de redes sociais e de vídeos virais, e questiona a desigualdade e o consumismo americano. O êxito da franquia prova que um jogo ainda pode reunir o planeta, como um disco de sucesso fazia nos anos 1960 — e que, na economia da atenção, as centenas de horas diante do console andam seduzindo mais que duas horas numa poltrona de cinema. Só uma jogada muito grandiosa seria capaz de mudar o mundo dessa maneira.

Colaborou Natalia Tiemi Hanada

Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022