Japão começa a testar robôs especializados em coleta de lixo

A estação de trem Shinjuku, no Japão, começou a testar robôs coletores de lixo, anunciou um representante da empresa ferroviária JR East nesta sexta-feira, 18. Localizada em Tóquio, a estação recebe mais de 2,7 milhões de passageiros por dia e detém o recorde mundial do Guinness como a parada ferroviária mais movimentada do planeta.

Na seção operada pela JR East, as lixeiras precisam ser esvaziadas manualmente mais de dez vezes por dia.cPara aliviar essa carga de trabalho, a empresa está testando três contêineres robóticos, com pouco mais de um metro de altura, que se movem a uma velocidade de 20 centímetros por segundo.

“Queríamos testar até que ponto algo assim pode operar de forma automática e segura em um ambiente como a estação Shinjuku”, disse Shinya Kawamichi, chefe de pesquisa da JR East, à AFP. O projeto piloto, que se estenderá até o final de novembro, testará os robôs nos corredores subterrâneos movimentados da estação, onde terão que recolher o lixo e transportá-lo para os trabalhadores responsáveis por sua remoção.

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Apesar de ser um complexo enorme com dois andares acima do solo e uma vasta rede de passagens subterrâneas, o trecho da estação Shinjuku operado pela JR East possui apenas sete lixeiras para lixo comum e reciclável.

O número de lixeiras foi reduzido nos últimos anos por motivos de segurança e limpeza. Alguns passageiros japoneses observaram que as estações permanecem limpas porque muitas pessoas levam seu lixo para casa.

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(Com AFP)