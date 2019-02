‘iPhone mais barato’ pode não ser tão barato assim

O iPhone 5C, smartphone da Apple para mercados emergentes, pode chegar à lojas por um valor mais alto do que o esperado. De acordo com artigo publicado na últma terça-feira pelo americano John Grubber, editor do site Daring Fireball e um dos analistas mais respeitados do setor de dispositivos móveis, o preço do aparelho desbloqueado (sem contrato com operadoras) deve ficar longe dos 200 dólares – cifra apontada por outros especialistas do setor. Para Grubber, o valor pode chegar, na verdade, a 400 dólares.

O analista aposta que a Apple pretende colocar no mercado um dispositivo similar ao player de mídia iPod Touch, que custa 229 dólares em sua versão de 16 GB. Contudo, o smartphone terá, é claro, uma alteração de hardware: conexão às redes de telefonia celular. Isso justificaria o aumento no preço estimado do produto (de 200 para 400 dólares) – ainda assim, bem inferior ao valor cobrado pelo iPhone 5 básico: 649 dólares.

“O iPhone 5C poderia canibalizar as vendas do iPod Touch? Talvez, mas a verdade é que essa nova Apple não se importa mais com isso”, disse Grubber, em referência à administração de Tim Cook, sucessor de Steve Jobs. “Além disso, a empresa cobra um preço caro por seus produtos, pois sabe que as pessoas vão comprá-los.”

O analista lembra ainda que a Apple já disponibiliza versões mais simples, e “baratas”, de seus aparelhos. São, na verdade, as versões mais antigas de seus dispositivos. “Após o lançamento do iPhone 5, eles passaram a comercializar toneladas de aparelhos das versões 4S e 4 com desconto, o que culminou em um expansão do mercado para a plataforma móvel iOS.”

Grubber teoriza, por fim, que o iPhone 5C vai retirar definitivamente os modelos 4 e 4S do mercado, garantindo que só os aparelhos com tela de 4 polegadas e conectores Lighting (usados para recarregar e conectar os smartphones aos computadores) sejam vendidos por lojas oficiais e parceiros. Ainda não há data para o lançamento do produto, mas acredita-se que ele deve ser anunciado junto com o iPhone 5s, no próximo dia 10 de setembro.

1. Design zoom_out_map 1 /5 (veja.com/VEJA/VEJA)

De acordo com as fotos publicadas por Dickson, o aparelho terá uma espessura similar à do iPhone 5, mas com um corpo totalmente feito de plástico. Os cantos do case são arredondados, o que pode garantir mais conforto ao usuário na hora de segurar o smartphone. Além do logotipo da Apple na parte superior, também é possível notar a palavra iPhone próxima à base do case.

2. Conectores zoom_out_map 2 /5 (veja.com/VEJA/VEJA)

A parte inferior do case apresenta duas aberturas: uma para os fones de ouvido e outra para a entrada Lightning – responsável pela recarga do aparelho e troca de arquivos com um computador. Também é possível notar uma série de furos utilizados pelos autofalantes do smartphone.

3. Câmera zoom_out_map 3 /5 (veja.com/VEJA/VEJA)

A câmera traseira está exatamente na mesma posição da presente no iPhone 5. O desenho sugere a presença de um flash para ajudar na iluminação das cenas no momento da captura. Analistas de mercado acreditam que o equipamento sairá da fábrica com uma câmera 5 megapixels, ante os 8 megapixels do modelo atual.

4. Espaço para componentes zoom_out_map 4 /5 (veja.com/VEJA/VEJA)

O case fotografado por Dickson já está pronto para receber os componentes eletrônicos. O revestimento interno é feito de metal, e já traz espaço para acomodar os parafusos que serão utilizados para prender as peças no produto final.

5. Botões zoom_out_map 5/5 (veja.com/VEJA/VEJA)

O que mais chama a atenção nas imagens de Dickson é a lateral do aparelho. Embora os detalhes do revestimento interior mostrem espaço para acomodar os botões, o case em si não apresenta aberturas para essas peças. Isso pode significar que os modelos ainda não foram concluídos, ou que todos os comandos serão acessados pela própria tela do aparelho.