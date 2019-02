Internet 4G deve reduzir preço do 3G, diz ministro

O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, afirmou nesta sexta-feira que a implantação da internet sem fio de quarta geração (4G) no País deve contribuir para reduzir o preço do serviço 3G. A avaliação é de que o preço do 4G poderá, dessa forma, ficar próximo do que é cobrado hoje pela tecnologia atual. “O preço não poderá ser muito diferente do que é hoje. O 4G vai ser mais caro, mas vai baixar o preço do 3G, porque diminuir a demanda e baratear essa tecnologia”, afirmou Bernardo.

O leilão que definine as operadoras que poderão utilizar o serviço será realizado em junho, e a implantação do serviço deve começar em maio do ano que vem nas cidades onde será realizada a Copa das Confederações. O compromisso das empresas é levar o serviço a todas as cidades até o final de 2019, mas o governo acredita em antecipação desse prazo. “As empresas podem começar a oferecer o serviço antes e é bem possível que o façam. Pelo menos nos grandes centros vai haver muita demanda porque o mercado está bom”, disse o ministro.

Deve contribuir para isso, segundo o ministro, a desoneração dos smartphones, que vai baratear esses equipamentos. “Conversei com a presidente Dilma Rousseff e ela deu sinal positivo (para a desoneração). Só pediu que conversasse com a Fazenda”, afirmou, acrescentando que a expectativa é de que a medida saia ainda neste ano. Hoje, um em cada cinco celulares vendidos é compatível com acesso à internet. O governo quer chegar a quatro em cada cinco em 2014, disse o ministro.

O ministro também acredita que a disputa no leilão será intensa. Se todos os lotes forem vendidos, o governo deve arrecadar pelo menos R$ 3,8 bilhões, segundo o ministro. “Vai ser uma disputa de tapas para ganhar. Quem está preocupado com o Dia dos Namorados é melhor comemorar no dia 11. O dia 12 será de intensa disputa”, disse Bernardo.

O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), João Rezende, disse que a expectativa é de que haja competição, mesmo na banda larga rural. Nesse caso, a disputa será pelo menor preço da cesta de serviços. O teto da cesta será de 63 reais sem impostos.

A cesta inclui valor de 0,31 reais por minuto para voz no pré-pago, 30,6 reais por mês para voz pós-paga com franquia de 100 minutos; 32,60 reais para franquia de dados e 0,25 reais por minuto que a concessionária vai pagar à empresa que implantar a rede.

As garantias para participação do leilão somam 830,6 milhões de reais para todas as faixas que serão licitadas. A Anatel divulgou também o valor das garantias referentes aos compromissos assumidos pelos vencedores, que serão depositadas somente após assinatura do contrato. O valor total é de 16 milhões de reais.Bernardo e Rezende não quiseram falar sobre a expectativa de ágio.

