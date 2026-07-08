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Tecnologia

Instagram flexibiliza regras da comunidade e vídeos de sexo explícito se propagam

A Meta facilita o compartilhamento de conteúdo sem restrições desde 2025

Por Gabriel Bussolotti Silveira 8 jul 2026, 11h29 | Atualizado em 8 jul 2026, 11h54
Foto da logo do Instagram sobre um celular.
Foto da logo do Instagram sobre um celular (Jonathan Raa/NurPhoto/Getty Images)
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Após a Meta ter afrouxado as restrições em relação a nudez e conotação sexual no Instagram, a propagação de vídeos de sexo explícito se tornou comum na rede social de fotos. A empresa também dona do Facebook e WhatsApp vem flexibilizando as regras de compartilhamento de conteúdo desde 2025.

O afrouxamento

Há pelo menos um ano e meio, a Meta dificulta a remoção de conteúdo de suas redes sociais. A partir de mudanças nas regras da comunidade, há uma permissividade cada vez maior para aquilo que é postado no Instagram, Facebook e outras redes sociais do conglomerado. 

Duas ações da empresa de Mark Zuckerberg explicitam a direção pelo qual suas redes sociais estão seguindo. No início de 2025, a Meta transferiu sua unidade de moderação de conteúdo para o estado do Texas, nos Estados Unidos, local onde as leis são mais brandas. Além disso, a organização norte-americana, ao longo do tempo, vem reforçando o uso de inteligência artificial na revisão do material compartilhado nas redes.

O grande afrouxamento das regras, porém, veio no segundo semestre do ano passado. Em 28 de agosto de 2025, uma edição das regras retirou os lábios e a boca da lista de “partes do corpo sexualizadas”. Além disso, foi permitido o compartilhamento de imagens de cunho sexual de pessoas que estivessem vestidas. 

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No dia 30 de outubro do ano passado, outra mudança nas regras foi feita. A partir dessa data, tornou-se necessário atestar “intenção de ridicularizar, sexualizar ou expor a identidade da pessoa retratada” para a remoção do conteúdo. 

As consequências

Por conta dessa flexibilização, o Instagram está permitindo a propagação de conteúdos pornográficos que estão acessíveis a menores de idade. Segundo reportagem da Folha, os vídeos de conotação sexual são publicados por contas desconhecidas e são primeiramente recomendados na linha do tempo padrão. Caso o usuário clique na publicação, aparecerão em seguida conteúdos de sexo explícito e, até mesmo, com referências a abusos em poucos minutos de circulação.

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