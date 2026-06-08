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Tecnologia

Instagram anuncia novas funções que chegarão aos usuários de forma gradual

A principal novidade, batizada de 'Editar Grade', permite que fotos, vídeos e carrosséis sejam reposicionados livremente

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jun 2026, 15h28 | Atualizado em 8 jun 2026, 15h41
Dois celulares exibem telas de aplicativo de rede social. À esquerda, uma foto de jovens em volta de um carro com porta-malas aberto e um menu de opções. À direita, uma grade de fotos variadas, incluindo pessoas, paisagens e objetos, com a opção de reordenar o conteúdo
Como vai funcionar a reorganização da grade no Instagram -  (Instagram/Divulgação)
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O Instagram começou a liberar oficialmente um dos recursos mais aguardados pelos seus usuários: a possibilidade de reorganizar a ordem das publicações na grade do perfil, rompendo com a tradicional obrigatoriedade da ordem cronológica. A novidade, batizada de “Editar Grade” (ou Grid Reorder), permite que fotos, vídeos e carrosséis sejam reposicionados livremente, entregando um controle criativo inédito para a estética da conta.

A atualização está sendo distribuída de forma gradual em escala global, alcançando inicialmente os dispositivos móveis de perfis comerciais e de criadores de conteúdo e, na sequência, todas as contas pessoais.

Passo a passo: Como reorganizar o seu perfil

O processo para personalizar a sua grade foi desenhado para ser acessível e intuitivo. Veja o que você deve fazer:

1. Atualize o aplicativo: Certifique-se de que o seu Instagram está na versão mais recente disponível na loja de aplicativos.

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2. Acesse o modo de edição: Vá até a página do seu perfil, toque no botão “Editar perfil” e, logo abaixo, selecione “Editar grade”.
3. Use o atalho rápido: Alternativamente, você pode simplesmente pressionar e segurar sobre uma publicação diretamente na sua grade e selecionar a opção para reorganizar.
4. Arraste e solte: Uma tela em formato de mosaico se abrirá, permitindo que você arraste os conteúdos livremente para a posição que desejar, de forma bem semelhante a como organizamos os ícones de aplicativos na tela do celular.

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5. Reverta se precisar: Se você não gostar do resultado final, não se preocupe. O aplicativo oferece um botão visível no canto superior para “desfazer” a ação e reverter a grade à exibição anterior.

Menos pressão por engajamento

Além de permitir o rearranjo visual, a plataforma implementou um recurso complementar que muda a dinâmica de uso da rede: a opção de publicar posts diretamente na grade do perfil, sem que eles sejam distribuídos no feed principal dos seus seguidores.

Para Adam Mosseri, chefe do Instagram, essa flexibilidade tem um objetivo claro: diminuir a pressão por engajamento imediato. A ferramenta de “postagem silenciosa” facilita a expressão criativa, permitindo que os usuários compartilhem conteúdos de forma mais íntima ou apenas para fins estéticos, sem sentirem a ansiedade de performar para uma grande audiência a todo momento. É o recurso ideal para quem deseja completar a paleta de cores ou o mosaico de uma campanha sem sobrecarregar a linha do tempo alheia.

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