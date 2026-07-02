Inovação contra o desperdício: Sistema inédito prevê abandono de obras públicas

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Pesquisadores da FEI desenvolveram um sistema inovador que emite alertas precoces ao setor público sobre a paralisação ou abandono de obras. A ferramenta cruza dados financeiros com indicadores socioambientais (IDH, ODS) para priorizar projetos, revelando que falhas de governança e gestão são cruciais, não apenas a falta de verba.

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Um estudo inovador resultou em um sistema capaz de emitir sinais de alerta precoce ao setor público antes que as obras sejam interrompidas ou totalmente abandonadas. Os pesquisadores Marco Antonio Portugal e Gabriela Scur, do Programa de Pós-Graduação em Administração do Centro Universitário FEI, são os responsáveis diretos pela criação da ferramenta.

O novo modelo se apoia em uma matriz de priorização, ou seja, cruza dados financeiros com indicadores socioambientais, como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. A partir dessa combinação é gerado um ranking, e a classificação determina quais obras são mais críticas e, portanto, devem ser retomadas com maior urgência.

Os pesquisadores também analisaram uma ampla base de dados disponibilizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU). A verificação minuciosa revelou que, além da escassez de verbas, há outras lacunas a serem preenchidas. “O senso comum costuma atribuir a paralisação de obras apenas à falta de recursos, mas a pesquisa mostra que falhas de governança, coordenação e gestão contratual também são determinantes”, pontua Scur.

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Para chegar ao modelo que vai permitr às prefeituras, ministérios federais e órgãos públicos a fiscalização antes da interrupção formal das construções, Marco Antonio Portugal e Gabriela Scur verificaram cerca de 46 mil documentos. Quase 87% dos contratos analisados demonstraram alguma evidência de atraso, estagnação ou distorções severas entre os custos previstos originalmente e o cronograma inicial. Todos esses sinais para os esquisadores, reiteram a relevância da inovação.

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Como a maioria dos contratos na base de dados do TCU apresentou esses indícios de desequilíbrio, o sistema criado pelos pesquisadores constitui-se em um aliado importante no monitoramento preventivo. A ferramenta é focada na eficiência prática da gestão pública, possibilitando a redução do desperdício de recursos do erário e também a correção de rumos de contratos antes do prejuízo final.

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