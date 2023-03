Imagens falsas geradas por IA mostram presidente Trump sendo preso

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o ex-presidente americano, Donald Trump, sendo preso de forma truculenta por policiais de Nova York. Mas nenhuma delas é real. As fotografias forma feitas usando programas de inteligência artificial capazes de gerar novas imagens a partir de pesquisas feitas na internet.

O responsável pelas fotos falsas é Eliot Higgins, fundador e diretor criativo do coletivo investigativo Bellingcat. De acordo com a agência AP, Higgins usou a ferramenta Midjourney e pediu cenas de Donald Trump caindo ao ser preso.

Making pictures of Trump getting arrested while waiting for Trump’s arrest. pic.twitter.com/4D2QQfUpLZ — Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 20, 2023

A semelhança das imagens com o ex-presidente é impressionante. A ferramenta analisa todo o material gráfico disponível sobre o tema e cria algo novo a partir do que aprendeu. Como Trump é uma pessoa pública, a quantidade de fotografias publicadas na imprensa internacional é enorme, e o resultado é mais bem feito. Mesmo assim, é possível perceber que se trata de uma cena forjada por conta da disposição das pernas, do rosto sem definição e de outros detalhes.

“A imagem da prisão de Trump casualmente mostra quão boa e ruim Midjourney pode ser ao renderizar cenas reais. Na primeira imagem Trump tem três pernas e um cinto de polícia”, disse Higgins à AP. “Eu presumi que as pessoas perceberiam que Donald Trump tem duas pernas, não três, mas isso parece não ter impedido algumas pessoas de fazê-las passar por genuínas, o que destaca a falta de habilidades de pensamento crítico em nosso sistema educacional.”

As cenas falsas circularam também em perfis de veículos de imprensa da Europa nas redes sociais, e foram compartilhadas por milhares de usuários sem o devido contexto. No final de semana, Trump afirmou que seria preso por conta das investigações sobre o pagamento de US$ 130 mil dólares à atriz pornô Stormy Daniels. Durante a campanha presidencial de 2016, Trump queria que o relacionamento entre os dois não se tornasse público.

O uso de ferramentas como Midjourney para criar imagens falas de pessoas reais vem confundindo o público por conta do grau de detalhamento que as cenas apresentam. Na França, o artista visual Joann Sfar divulgou suas criações, que retratam o presidente Emmanuel Macron em meio aos protestos contra a reforma da previdência.