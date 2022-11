Icelandair planeja tornar voos domésticos livres de carbono

A Icelandair planeja ser a primeira companhia aérea nacional tradicional a fazer voos domésticos totalmente livres de carbono, disse o presidente da empresa, Bogi Nils Bogason, ao jornal de economia Financial Times. Bogason acrescentou que a empresa islandesa quer atingir essa meta até o fim da década.

A companhia opera apenas três rotas internas, a partir da sede, no aeroporto de Reikjavik. Para Egilsstadir, a de mais longa duração, com uma hora de voo, para Akureiri e para Ísafjördur. A ideia é mudar para aeronaves movidas a hidrogênio ou parcialmente elétricas, aproveitando o acesso do país à eletricidade verde, gerada principalmente a partir de energia geotérmica.

Para isso, a Icelandair está de olho na compra da aeronave regional de 30 assentos da Heart Aerospace, que é alimentada por baterias e possui um motor convencional de reserva.

Na região, a norueguesa Widerøe anunciou no ano passado que usaria um avião elétrico para operar suas rotas de passageiros. Desenvolvida pela Embraer e pela Rolls-Royce, a aeronave de nove lugares percorrerá voos de até 30 minutos.

Na América do Norte, United Airlines, Air Canada e Connect Airlines, uma start-up com sede em Massachusetts, anunciaram planos para operar alguns voos regionais com aeronaves elétricas ou movidas a hidrogênio.

No entanto, a Icelandair é a primeira das companhias aéreas nacionais tradicionais – conhecidas como transportadoras de bandeira – a visar voos domésticos totalmente livres de carbono.