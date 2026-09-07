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Tecnologia

Huawei e Xiaomi lançam novos modelos a poucos dias de anúncio do primeiro dobrável da Apple

Evento para apresentação de novos produtos sobre a gestão de John Ternus deve lançar a nova família 18 e apresentar o primeiro iPhone dobrável

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 set 2026, 18h53
Smartphone dobrável vermelho-escuro com bordas douradas, parcialmente aberto, exibindo um módulo de câmera traseira grande e circular com quatro lentes, sobre um fundo escuro
Novo smartphone da Huawei tem design trifold (Huawei/Divulgação)
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Huawei e Xiaomi lançam novos modelos a poucos dias de anúncio do primeiro dobrável da Apple Priorizar nos meus resultados Google

Na próxima quarta-feira, 9, a Apple sedia um evento que marcará o lançamento do próximo iPhone 18 Pro da empresa, assim como o primeiro telefone dobrável da marca, até o momento chamado de iPhone Ultra por rumores. O item, que desde o surgimento dos celulares dobráveis é um dos mais esperados pelo mundo da tecnologia, já sofreu seu primeiro baque frente às concorrentes chinesas, Huawei e Xiaomi, que resolveram lançar seus novos modelos na mesma semana que o da Apple.

A Huawei anunciou nesta segunda-feira, 7, o lançamento de seu modelo Mate XT2, que se transforma em tablet com um celular que se desdobra duas vezes. As principais características do telefone envolvem seu novo chip Kirin 9050 Pro, resistência à água e telas de privacidade. O preço começa por volta de US$ 2.980 (cerca de R$ 15.190) e chega em seu valor mais alto com os modelos top de linha que custam US$ 3.725 (ou cerca de R$ 18.997). Os altos preços não são por acaso. Em uma conferência de imprensa, o Diretor da Huawei, Richard Yu, explicou que o aumento da procura e do preço das memórias fez parte do cálculo. 

A Xiaomi, por sua vez, anunciou seu mais moderno telefone dobrável, o Xiaomi 18 Fold. O celular tem um formato de passaporte, similar ao novo Galaxy Z Fold 8, da Samsung. Ele roda com um chip próprio da empresa, o XRing O3 AI, e tem preço inicial de US$ 1.540 (cerca de R$ 7.800), até os US$ 2.100 (cerca de R$ 10.700). O preço das memórias também fez parte do cálculo dos preços para a empresa chinesa. 

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Ainda não é confirmado que a Apple anunciará em seu próximo evento o primeiro iPhone dobrável, além da linha 18. Ainda assim, todas as informações da mídia especializada e apuradas por veículos do ramo da tecnologia apontam que a gigante americana usará esse contexto para lançar os dois telefones, e entrar de vez no mercado de dobráveis. O que se sabe até o momento é que o valor do celular deve ultrapassar os US$ 2000 (cerca de R$ 10 mil) logo em seu lançamento, e deve adotar um formato similar ao já conhecido no mercado, que é dominado pela Samsung com sua família Fold. 

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A Apple já pesquisa a tecnologia dos dobráveis há mais de uma década, e teve ajuda com os desenvolvimentos recentes de outras concorrentes como a Samsung, grande expoente do mercado de telefones dobráveis. O novo item pode ser o primeiro grande sucesso da gestão do novo CEO da empresa, John Ternus, que substituiu Tim Cook recentemente. 

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