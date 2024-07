Homem mascarado dos Jogos de Paris é inspirado em Assassin’s Creed Unity?

Quem seria o personagem mascarado que “roubou” a tocha olímpica na abertura dos Jogos de Paris, nesta sexta-feira, 26? A semelhança com os matadores profissionais da franquia de jogos eletrônicos Assassin’s Creed é inegável. Especialmente Arno, o protagonista de Unity, que se passa numa capital francesa às vésperas da Revolução, no século XVIII. O apuro técnico com que a cidade e seus principais monumentos foi reconstruída digitalmente fez com que os desenhos fossem utilizados na reconstrução da catedral de Notre Dame, destruída por um incêndio em 2019.

Como a Ubisoft, empresa que produz a franquia Assassin’s Creed, é francesa, as redes sociais ficaram em polvorosa com a hipótese de uma grande ação de marketing — como aconteceu, por exemplo, com a griffe de luxo Louis Vuiton. Apesar disso e de evidências como o figurino, com capuz e sans cullotte, o Comitê Olímpico não se manifestou sobre o assunto. Os organizadores até lançaram um game oficial da competição, mas que foi feito com outra empresa e pode ser baixado de graça na internet.

Claro que a Ubisoft não perdeu tempo, e também aproveitou a deixa para celebrar as Olimpíadas em Paris. A empresa fez uma publicação nas redes sociais dizendo “Bem-vindos à Paris” com uma imagem do seu jogo que se passa na cidade.

