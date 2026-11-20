Um matemático da Anthropic, empresa por trás da inteligência artificial Claude, afirma ter resolvido a Hipótese de Riemann, um dos problemas mais importantes e antigos da matemática. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 20, por Levent Alpöge. “Acredito que, trabalhando com o Claude, descobri uma demonstração da Hipótese de Riemann”, escreveu o pesquisador em um documento de quatro páginas divulgado em seu site pessoal. Se confirmada, a descoberta encerraria um enigma que intriga pesquisadores há 167 anos. A demonstração ainda precisa ser verificada de maneira independente e passar pela revisão de especialistas externos.

Proposta em 1859 pelo matemático alemão Bernhard Riemann, a hipótese trata da distribuição dos números primos – aqueles divisíveis apenas por 1 e por eles mesmos, como 2, 3, 5, 7 e 11. Em termos simplificados, ela sugere a existência de uma ordem matemática por trás da aparente aleatoriedade com que esses números aparecem. A ideia central é que determinados resultados da chamada função zeta de Riemann seguem um padrão matemático específico, alinhados em uma mesma reta no plano complexo.

O documento divulgado por Alpöge vem acompanhado de arquivos com a demonstração formalizada na linguagem de programação Lean, utilizada para verificar provas matemáticas. O pesquisador afirma que o método também resolve a Hipótese de Riemann Generalizada, uma versão mais ampla do problema. A utilização do Lean é um elemento importante do anúncio: o sistema permite conferir formalmente se os passos de um argumento matemático seguem regras lógicas estabelecidas. Ainda assim, especialistas precisam verificar se o código realmente demonstra a hipótese original, se as definições utilizadas estão corretas e se não há pressupostos indevidos escondidos na argumentação.

Alpöge diz que consultou o diretor-executivo da Anthropic, Dario Amodei, antes de anunciar o resultado. Também reconheceu que o momento escolhido para o anúncio poderia ser recebido com ceticismo, sem dar mais detalhes – ele provavelmente se refere à histórica abertura de capital da empresa na quinta-feira, 19.

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Em agosto, a Anthropic informou que uma versão do Claude, ainda não disponibilizada ao público, havia conseguido melhorar um resultado matemático relacionado à Hipótese de Riemann, mas ressaltou que não se tratava de uma demonstração completa. A afirmação surge dois meses depois que sua concorrente, OpenAI, anunciou que um modelo de IA havia resolvido outro dos “Problemas do Milênio”, relacionado às equações que descrevem o movimento dos fluidos. Matemáticos observam que a demonstração parece correta, mas ainda não passou por uma revisão exaustiva. Alpöge, que trabalhou em problemas relacionados à dinâmica dos fluidos com o matemático Tristan Buckmaster, da Universidade de Nova York, envolveu-se em uma disputa sobre a atribuição desse trabalho. A OpenAI negou, na ocasião, ter agido de maneira indevida.

A Hipótese de Riemann é amplamente considerada o problema em aberto mais importante da matemática pura. Ela é um dos sete “Problemas do Milênio” selecionados pelo Instituto de Matemática Clay em 2000, que oferece um prêmio de 1 milhão de dólares (R$ 5,9 milhões) pela resolução de cada um deles. Pelas regras da instituição, não basta divulgar uma demonstração: ela precisa ser publicada em uma revista científica qualificada, passar por pelo menos dois anos de escrutínio e conquistar aceitação ampla da comunidade matemática. Desde a criação da lista, apenas um dos sete problemas foi oficialmente solucionado: a Conjectura de Poincaré, demonstrada pelo matemático russo Grigori Perelman, em 2003.

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(Com AFP)