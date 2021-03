Helicóptero da Nasa fará voo histórico em Marte em abril

Se não houver imprevisto, a Nasa realizará, no dia 8 de abril, quinta-feira, um feito histórico ao fazer voar na atmosfera de um planeta alienígena uma aeronave construída pelo homem. O Ingenuity, helicóptero semiautônomo de menos de 2 quilos de massa e 50 centímetros de altura, fará jus ao nome (“inventividade”) se conseguir se sustentar alguns segundos na rarefeita e tóxica atmosfera de Marte.

O dispositivo foi embarcado junto com o rover Perseverance, que realizou um pouso bem-sucedido na superfície do planeta vermelho em 18 de fevereiro, façanha que foi transmitida à Terra e exibida ao público poucos dias depois. A missão do rover é encontrar prova de vida ancestral microscópica nas rochas de Jezero, a chamada “cratera do lago”, onde cientistas acreditam que repousava a água que percorria os canais marcianos bilhões de anos atrás.

No momento, Perseverance está conduzindo seu pequeno companheiro, que viajou dentro dele, até uma área adequada onde ele possa decolar. Os dois enfrentam temperaturas de até menos 90 graus à noite, frio capaz de destruir qualquer circuito que não esteja devidamente protegido.

Quando for acionado pela primeira vez, o helicóptero fará um voo curto de 20 a 30 segundos, sem se afastar do rover. No segundo experimento, a Nasa tentará enviá-lo mais longe, mantendo-o no ar por mais tempo. Como as transmissões da Terra a Marte demoram muitos minutos para ir e voltar, uma vez que Ingenuity receber ordem da Nasa para decolar, ele estará voando autonomamente − um feito notável da inventividade humana.