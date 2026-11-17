O britânico Arion Kurtaj, de 21 anos, hacker responsável pelo vazamento de 90 vídeos de Grand Theft Auto VI, o GTA 6, declarou-se culpado na segunda-feira, 16, pela invasão aos sistemas da desenvolvedora Rockstar Games e por outros crimes cibernéticos. Integrante do grupo de hackers Lapsus$, ele admitiu ter atacado também empresas como Uber, Revolut e BT/EE. A informação foi confirmada pelo Ministério Público britânico.

O ataque à Rockstar aconteceu em setembro de 2022, quando Kurtaj ainda tinha 17 anos. Na ocasião, ele conseguiu acessar os sistemas da empresa usando um dispositivo Amazon Fire Stick conectado à televisão de um quarto de hotel, além de um celular e acessórios sem fio. Sob o pseudônimo TeaPotUberHacker, publicou 90 vídeos de uma versão ainda inacabada do jogo, com quase uma hora de cenas. Antes de divulgar o material, ameaçou tornar público também o código-fonte de GTA 6 caso a desenvolvedora não entrasse em contato com ele. Na época, o jovem estava em liberdade sob fiança por crimes cibernéticos anteriores e sob proteção policial, já que hackers rivais o ameaçavam por causa de suas reservas de Bitcoin obtidas ilicitamente. Seu computador havia sido confiscado e ele deveria cumprir restrições ao acesso à internet e ao uso de dispositivos eletrônicos.

Segundo informações apresentadas no processo, a Rockstar estimou em 5 milhões de dólares os prejuízos provocados pela invasão, além de milhares de horas de trabalho necessárias para recuperar os sistemas. O vazamento também revelou antecipadamente detalhes do jogo, incluindo a existência de uma protagonista feminina, Lucia.

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Em 2023, Kurtaj foi considerado incapaz de enfrentar um julgamento convencional por causa da gravidade de seu quadro de autismo. Por isso, o procedimento adotado foi o chamado julgamento dos fatos (trial of facts): nesse tipo de audiência, o júri é encarregado de determinar se o réu cometeu os atos de que é acusado, mas não de avaliar se tinha intenção criminosa ou se é responsável criminalmente por eles. Os jurados concluíram que ele havia praticado os ataques, e Kurtaj foi inicialmente condenado à internação por tempo indeterminado em um hospital psiquiátrico de segurança máxima.

Uma avaliação posterior, realizada no final do ano passado, concluiu que ele estava apto a responder criminalmente pelos atos, e ele foi transferido para uma presídio comum em janeiro deste ano. Na segunda, compareceu ao tribunal. “O jovem, agora com 21 anos, piscou frequentemente durante a audiência, levantou-se para confirmar seu nome e declarou-se culpado de todas as acusações sem demonstrar qualquer emoção visível”, escreveu a BBC. Estima-se que seus ataques contra as empresas tenham causado prejuízos de cerca de 10 milhões de libras, segundo o veículo. Além disso, Kurtaj também se declarou culpado por portar um celular ilegalmente na prisão, em março, e de agressões físicas contra trabalhadores enquanto estava sob custódia. Ele será sentenciado em 23 de novembro, no Tribunal da Coroa de Woolwich, em Londres.

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Em 2023, outro integrante do grupo hacker Lapsus$, que tinha 17 anos na época, também foi considerado culpado pelo envolvimento. Como era menor de idade, sua identidade não pôde ser divulgada naquele momento. Ele recebeu uma ordem de reabilitação juvenil de 18 meses, que incluía supervisão intensiva e proibição de utilizar redes privadas virtuais (VPNs). O hacker foi posteriormente identificado como Thalha Jubair e, em julho de 2026, condenado a cinco anos e seis meses de prisão por um ataque à rede de transporte público de Londres. A invasão provocou interrupções nos serviços e prejuízos estimados em 29 milhões de libras.

Considerado o jogo mais aguardado do ano, o GTA 6 será lançado oficialmente na quinta-feira, 19, após 13 anos da última versão do game. Confira tudo o que se sabe sobre o lançamento.