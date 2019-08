Hackearam o perfil no Twitter do fundador… do Twitter

Durante a tarde da sexta-feira 30, o presidente do Twitter Jack Dorsey, perdeu temporariamente o controle de sua conta no serviço que ele mesmo tem a responsabilidade de administrar.

Por volta das 17h, a conta de Dorsey começou para publicar frases ofensivas de cunho racista, além de uma referência à uma bomba na sede do Twitter. Também divulgou um link para uma discussão na plataforma de conversas Discord, com uma hashtag. Em uma das publicações, a autoria do ataque foi atribuída a um grupo chamado Chuckle Gang.

Até o momento não estão claros quais foram os métodos usados pelos hackers para invadir a conta do CEO. Mas pelo comportamento da conta suspeita-se que o criminosos sãos os mesmos que entraram na conta de Twitter dos youtubers James Charles e Shane Dawson, na semana anterior.

Em uma postagem oficial na conta de comunicação do Twitter, foi relatado que a equipe “está ciente de que o perfil foi comprometido e que está investigando o que aconteceu”.

No passado, Dorsey teve sua conta invadida pelo grupo de hackers conhecidos como OurMine, que também hackearam Mark Zuckerberg do Facebook. Na ocasião, os invasores postaram alguns vídeos pelo Vines de Dorsey, que apareceram no Twitter do empresário, e afirmaram que só estavam “testando a sua segurança” em uma última publicação.