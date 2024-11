Há dois anos, o ChatGPT acendeu o pavio que levaria à explosão da IA

Desde o lançamento em 30 de novembro de 2022, o ChatGPT revolucionou a indústria de tecnologia, impulsionando investimentos maciços em inteligência artificial. O número de startups financiadas por capital de risco relacionadas à IA atingiu 35% em 2024. A Nvidia, fabricante de chips de IA, viu seu valor de mercado disparar, consolidando-se como uma das três empresas mais valiosas do mundo. O próprio ChatGPT atingiu a marca de 200 milhões de usuários ativos semanais em agosto, com uma receita mensal de 300 milhões de dólares , um aumento de 1.700% desde o início de 2023.

Apesar da promessa de “prosperidade compartilhada” do CEO da OpenAI, Sam Altman, os benefícios econômicos da explosão da IA têm sido desproporcionais. As seis maiores empresas de tecnologia (Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft e Nvidia) viram seu valor de mercado combinado crescer 8 trilhões de dólares desde 2022. Contudo, a OpenAI, apesar do crescimento exponencial da receita, ainda gasta mais do que arrecada, de acordo com o New York Times.

A proliferação da IA trouxe consigo o aumento do escrutínio regulatório. O presidente americano Joe Biden adotou uma abordagem proativa com uma ordem executiva em 2023 estabelecendo “padrões para segurança e proteção da IA”. A Axios relata que o presidente eleito Donald Trump pode seguir uma linha semelhante, influenciado por Elon Musk, que defende certos controles sobre a IA. No entanto, a CNN observa que a posição de Trump em relação à regulamentação permanece incerta, já que ele sugeriu anteriormente a revogação da ordem executiva de Biden.

O próximo avanço na IA pode ir além dos grandes modelos de linguagem, como o ChatGPT. A ênfase pode se voltar para a IA capaz de “ver” e “compreender” o mundo, um conceito que Fei-Fei Li, pioneira em IA, descreveu como “modelos de mundo em grande escala”, na revista The Economist. Especialistas reconhecem que a tecnologia atual pode estar atingindo um limite, com novos dados para treinar os modelos cada vez mais escassos e os custos computacionais exorbitantes não justificando as melhorias incrementais.

Dois anos após seu lançamento, o ChatGPT provou ser um divisor de águas na indústria de tecnologia, impulsionando um boom sem precedentes na IA. No entanto, a distribuição desigual dos benefícios econômicos e a incerteza regulatória permanecem como desafios a serem enfrentados. A busca por avanços além dos grandes modelos de linguagem moldará o futuro da IA, com a promessa de um potencial ainda maior, mas também com a necessidade de uma gestão cuidadosa de seus impactos sociais e econômicos.