Ler Resumo





Grand Theft Auto VI, o aguardado lançamento da Rockstar Games, chega nesta quinta-feira, 19 de novembro. Explore Vice City com Jason e Lucia no PS5 e Xbox Series X/S. Saiba tudo sobre a trama, o mundo aberto e as edições disponíveis do jogo que promete revolucionar a experiência de mundo aberto.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A espera por um dos jogos mais aguardados da história dos videogames está perto do fim. A Rockstar Games lança nesta quinta-feira, 19 de novembro, Grand Theft Auto VI (GTA VI), novo capítulo da franquia que conquistou milhões de jogadores ao redor do mundo. O título chega mais de treze anos depois da estreia de GTA V, lançado em 2013, e promete ampliar a experiência de mundo aberto que tornou a série um fenômeno da indústria do entretenimento.

O lançamento será realizado de forma regional, com a liberação do jogo à meia-noite de cada localidade. No Brasil, os jogadores poderão começar a explorar o universo de GTA VI a partir das 0h de quinta-feira, 19, pelo horário de Brasília. A data foi confirmada oficialmente pela desenvolvedora, que também disponibilizou a opção de baixar antecipadamente os arquivos do jogo para quem adquiriu a versão digital.

Continua após a publicidade

Onde será possível jogar GTA VI?

Inicialmente, Grand Theft Auto VI estará disponível para PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S. O lançamento contempla os consoles da atual geração da Sony e da Microsoft, que receberão o jogo simultaneamente na quinta-feira, 19 de novembro.

A versão para computadores não fará parte da estreia nos consoles. Embora exista expectativa de lançamento posterior para PC, a Rockstar ainda não confirmou oficialmente uma data para essa plataforma.

Continua após a publicidade

Também não há previsão de lançamento nativo para PlayStation 4 ou Xbox One. No entanto, o Xbox One poderá acessar GTA VI por meio do Xbox Cloud Gaming, desde que sejam atendidos os requisitos do serviço.

As gigantes da tecnologia que valem trilhões

Continua após a publicidade

O que esperar do novo GTA?

O sexto capítulo principal da franquia levará os jogadores de volta a Vice City, cidade fictícia inspirada em Miami, nos Estados Unidos. A história será ambientada no estado de Leonida, uma representação fictícia da Flórida, com diferentes ambientes urbanos, regiões costeiras e áreas naturais.

A narrativa terá como protagonistas Jason Duval e Lucia Caminos, dois personagens envolvidos em uma trama criminosa. Segundo a descrição oficial da Rockstar, a dupla acaba envolvida em uma conspiração que se espalha por Leonida depois que um crime aparentemente simples dá errado.

Continua após a publicidade

O novo título também marca o retorno de Vice City como cenário central da franquia, agora com uma representação contemporânea. A desenvolvedora aposta em um mundo aberto mais amplo e detalhado, com novas possibilidades de exploração e interação.

GTA VI já está disponível para compra?

Sim. A pré-venda de GTA VI começou no dia 25 de junho de 2026, com versões digitais disponíveis para os consoles compatíveis. Os jogadores que adquiriram antecipadamente o título já podem realizar o pré-download, mas o acesso ao conteúdo completo ficará bloqueado até o horário oficial de lançamento.

Continua após a publicidade

A Rockstar também anunciou diferentes edições do jogo, incluindo a Ultimate Edition, que oferece conteúdos adicionais. Compras realizadas antes de sexta-feira, 20 de novembro, terão direito ao pacote promocional Vintage Vice City, conforme as condições divulgadas pela empresa.