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O pediatra Daniel Becker fez um alerta enfático aos pais sobre os perigos de expor crianças e adolescentes ao aguardado GTA 6. Com violência extrema e classificação para maiores de 18 anos, o game ameaça o desenvolvimento saudável dos jovens. Saiba como proteger seus filhos e impor limites.

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Com a grande repercussão em torno do lançamento de Grand Theft Auto VI (GTA 6), o pediatra Daniel Becker publicou um pronunciamento em vídeo nas redes sociais alertando pais e responsáveis sobre a inadequação do jogo para crianças e adolescentes. O médico ressaltou que, embora o aguardado lançamento represente uma proeza tecnológica com gráficos hiper-realistas, trata-se de um produto voltado exclusivamente para o público adulto, com classificação indicativa estrita de 18 anos, que precisa ser rigorosamente respeitada pelas famílias.

Becker detalhou que a estrutura e as missões do jogo colocam o usuário no controle de criminosos, envolvendo assaltos a bancos, roubo de veículos, espancamentos, atropelamento de pedestres e assassinato de policiais, além do tráfico e consumo de entorpecentes. A produção reúne ainda cenas de sexo, nudez, insultos racistas, desmembramento de corpos e tortura de pessoas — embora muitos desses conteúdos sejam opcionais e podem ser desabilitado, estão em missões paralelas ou dependem da decisão do próprio jogador. Conforme explicou o especialista, a exposição contínua a esses estímulos é inadequada porque crianças e adolescentes estão com o cérebro em pleno desenvolvimento, período decisivo para a construção de empatia, julgamento moral, sensibilidade e pensamento crítico.

“Conteúdo importa, e muito”, advertiu o pediatra, pontuando que, embora não exista comprovação científica de que o jogo transforme alguém em criminoso, a convivência diária com tamanha brutalidade estimula a naturalização da violência e da crueldade. Becker também chamou a atenção para o impacto comportamental: jovens passam horas isolados com fones de ouvido, negligenciando atividades fundamentais para o crescimento saudável, como sono regular, leitura, práticas esportivas, lazer ao ar livre e convivência familiar. Ele alertou ainda para os riscos de chats abertos com desconhecidos — ambientes vulneráveis a aliciamento, segundo o Unicef — e para o consumo passivo de vídeos do jogo no YouTube.

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Como orientação aos pais, o médico indicou a configuração de controles parentais em dispositivos, o bloqueio de compras e de conversas com estranhos e o diálogo com outras famílias para resistir à pressão de que “todos na escola estão jogando”. Ele também defendeu a exigência do cumprimento do ECA Digital pela indústria e sugeriu títulos alternativos focados em cooperação, criatividade e raciocínio lógico. Para Becker, educar e zelar pela infância demanda coragem para impor limites e dizer não, assegurando que o desenvolvimento ocorra, sobretudo, fora das telas.