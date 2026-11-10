GTA: veja quais são os jogos mais vendidos da história da franquia e todos os lançamentos

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A franquia Grand Theft Auto (GTA) é um dos maiores fenômenos dos videogames, com milhões de cópias vendidas e uma história rica em mundos abertos e tramas criminosas. Desde 1997, a série da Rockstar Games cativou jogadores e agora se prepara para o aguardado GTA VI. Explore o legado e os títulos que marcaram sua trajetória de sucesso.

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A franquia Grand Theft Auto (GTA), desenvolvida pela Rockstar Games, é uma das mais populares e lucrativas da história dos videogames. Desde sua estreia, em 1997, a série conquistou milhões de jogadores com seus mundos abertos, histórias envolvendo o universo do crime e a liberdade oferecida para explorar cidades fictícias inspiradas em localidades reais. Ao longo de quase três décadas, os jogos passaram por diferentes gerações de consoles e acumularam centenas de milhões de cópias vendidas mundialmente.

O maior sucesso comercial da franquia é Grand Theft Auto V, lançado originalmente em 2013 para PlayStation 3 e Xbox 360. Ambientado em Los Santos, o jogo acompanha três protagonistas (Michael, Franklin e Trevor) e se tornou um fenômeno que ultrapassou os limites da indústria dos games. Sua longevidade também foi impulsionada pelo GTA Online, modalidade multiplayer que continua recebendo atualizações.

O aguardado Grand Theft Auto VI (GTA VI) será lançado no dia 19 de novembro de 2026, para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. O novo capítulo da franquia será ambientado no estado fictício de Leonida, inspirado na Flórida, e marcará o retorno dos jogadores a Vice City. A história acompanhará Jason e Lucia, dois protagonistas envolvidos em uma trama criminosa. O lançamento é um dos mais aguardados da indústria dos videogames e promete dar continuidade ao sucesso comercial da série.

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Quais são os jogos mais vendidos da história de GTA?

Considerando os marcos históricos de vendas divulgados para os principais títulos, GTA V lidera com ampla vantagem. A relação abaixo apresenta valores aproximados, que não representam necessariamente as vendas atualizadas de cada jogo.

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Grand Theft Auto V (2013): mais de 200 milhões de cópias vendidas. Grand Theft Auto: San Andreas (2004): aproximadamente 27,5 milhões de cópias. Grand Theft Auto IV (2008): aproximadamente 25 milhões de cópias. Grand Theft Auto: Vice City (2002): aproximadamente 17,5 milhões de cópias. Grand Theft Auto III (2001): aproximadamente 14,5 milhões de cópias. Grand Theft Auto: Liberty City Stories (2005): aproximadamente 8 milhões de cópias. Grand Theft Auto: Vice City Stories (2006): mais de 4,5 milhões de cópias. Quais são todos os jogos já lançados da franquia GTA? A série começou com jogos em perspectiva top-down e passou por uma transformação importante em 2001, com o lançamento de GTA III, que apresentou um ambiente 3D e ajudou a popularizar a fórmula de mundo aberto. Continua após a publicidade Confira a cronologia dos principais lançamentos da franquia, incluindo títulos independentes, expansões e coletâneas: 1997: Grand Theft Auto

1999: Grand Theft Auto: London 1969

Grand Theft Auto: London 1969 1999: Grand Theft Auto: London 1961 (expansão)

Grand Theft Auto: London 1961 (expansão) 1999: Grand Theft Auto 2

Grand Theft Auto 2 2001: Grand Theft Auto III

Grand Theft Auto III 2002: Grand Theft Auto: Vice City

Grand Theft Auto: Vice City 2004: Grand Theft Auto Advance

Grand Theft Auto Advance 2004: Grand Theft Auto: San Andreas

Grand Theft Auto: San Andreas 2005: Grand Theft Auto: Liberty City Stories

Grand Theft Auto: Liberty City Stories 2006: Grand Theft Auto: Vice City Stories

Grand Theft Auto: Vice City Stories 2008: Grand Theft Auto IV

Grand Theft Auto IV 2009: Grand Theft Auto IV: The Lost and Damned (expansão)

Grand Theft Auto IV: The Lost and Damned (expansão) 2009: Grand Theft Auto: Chinatown Wars

Grand Theft Auto: Chinatown Wars 2009: Grand Theft Auto IV: The Ballad of Gay Tony (expansão)

Grand Theft Auto IV: The Ballad of Gay Tony (expansão) 2009: Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City (coletânea das duas expansões de GTA IV)

Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City (coletânea das duas expansões de GTA IV) 2013: Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V 2013: Grand Theft Auto Online

Grand Theft Auto Online 2021: Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (coletânea remasterizada de GTA III, Vice City e San Andreas) Continua após a publicidade