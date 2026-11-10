🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Tecnologia

GTA: veja quais são os jogos mais vendidos da história da franquia e todos os lançamentos

De San Andreas a GTA V, franquia da Rockstar marcou gerações e se tornou um fenômeno dos videogames

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 10h25
Os protagonistas do game GTA 5, lançado em 2013 -
Os protagonistas do game GTA 5, lançado em 2013 (Rockstar/Reprodução)
Continua após publicidade
GTA: veja quais são os jogos mais vendidos da história da franquia e todos os lançamentos Priorize VEJA no Google

A franquia Grand Theft Auto (GTA), desenvolvida pela Rockstar Games, é uma das mais populares e lucrativas da história dos videogames. Desde sua estreia, em 1997, a série conquistou milhões de jogadores com seus mundos abertos, histórias envolvendo o universo do crime e a liberdade oferecida para explorar cidades fictícias inspiradas em localidades reais. Ao longo de quase três décadas, os jogos passaram por diferentes gerações de consoles e acumularam centenas de milhões de cópias vendidas mundialmente.

O maior sucesso comercial da franquia é Grand Theft Auto V, lançado originalmente em 2013 para PlayStation 3 e Xbox 360. Ambientado em Los Santos, o jogo acompanha três protagonistas (Michael, Franklin e Trevor) e se tornou um fenômeno que ultrapassou os limites da indústria dos games. Sua longevidade também foi impulsionada pelo GTA Online, modalidade multiplayer que continua recebendo atualizações.

O aguardado Grand Theft Auto VI (GTA VI) será lançado no dia 19 de novembro de 2026, para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. O novo capítulo da franquia será ambientado no estado fictício de Leonida, inspirado na Flórida, e marcará o retorno dos jogadores a Vice City. A história acompanhará Jason e Lucia, dois protagonistas envolvidos em uma trama criminosa. O lançamento é um dos mais aguardados da indústria dos videogames e promete dar continuidade ao sucesso comercial da série.

Siga

 

Continua após a publicidade

As gigantes da tecnologia que valem trilhões

Quais são os jogos mais vendidos da história de GTA?

Considerando os marcos históricos de vendas divulgados para os principais títulos, GTA V lidera com ampla vantagem. A relação abaixo apresenta valores aproximados, que não representam necessariamente as vendas atualizadas de cada jogo.

Continua após a publicidade
  1. Grand Theft Auto V (2013): mais de 200 milhões de cópias vendidas.
  2. Grand Theft Auto: San Andreas (2004): aproximadamente 27,5 milhões de cópias.
  3. Grand Theft Auto IV (2008): aproximadamente 25 milhões de cópias.
  4. Grand Theft Auto: Vice City (2002): aproximadamente 17,5 milhões de cópias.
  5. Grand Theft Auto III (2001): aproximadamente 14,5 milhões de cópias.
  6. Grand Theft Auto: Liberty City Stories (2005): aproximadamente 8 milhões de cópias.
  7. Grand Theft Auto: Vice City Stories (2006): mais de 4,5 milhões de cópias.

Quais são todos os jogos já lançados da franquia GTA?

A série começou com jogos em perspectiva top-down e passou por uma transformação importante em 2001, com o lançamento de GTA III, que apresentou um ambiente 3D e ajudou a popularizar a fórmula de mundo aberto.

Continua após a publicidade

Confira a cronologia dos principais lançamentos da franquia, incluindo títulos independentes, expansões e coletâneas:

  • 1997: Grand Theft Auto
  • 1999: Grand Theft Auto: London 1969
  • 1999: Grand Theft Auto: London 1961 (expansão)
  • 1999: Grand Theft Auto 2
  • 2001: Grand Theft Auto III
  • 2002: Grand Theft Auto: Vice City
  • 2004: Grand Theft Auto Advance
  • 2004: Grand Theft Auto: San Andreas
  • 2005: Grand Theft Auto: Liberty City Stories
  • 2006: Grand Theft Auto: Vice City Stories
  • 2008: Grand Theft Auto IV
  • 2009: Grand Theft Auto IV: The Lost and Damned (expansão)
  • 2009: Grand Theft Auto: Chinatown Wars
  • 2009: Grand Theft Auto IV: The Ballad of Gay Tony (expansão)
  • 2009: Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City (coletânea das duas expansões de GTA IV)
  • 2013: Grand Theft Auto V
  • 2013: Grand Theft Auto Online
  • 2021: Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (coletânea remasterizada de GTA III, Vice City e San Andreas)
Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Games
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).